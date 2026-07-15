Я не куплю складной iPhone Ultra. И объясняю, почему он разочарует каждого

До презентации складного iPhone Ultra осталось два месяца, и о его характеристиках почти всё известно.

Самый тонкий iPhone c двумя задними камерами, который будет почти квадратным в сложенном состоянии и похожим на iPad mini в разложенном.

С большой батареей, но без Face ID и MagSafe, к этому устройству уже накопилось много вопросов. Особенно с учётом ожидаемой цены в 2500 долларов.

Собрал портрет человека, которого порадует первый складной смартфон Apple, и объясняю, почему его покупка станет большой ошибкой почти для каждого.

Что известно про характеристики iPhone Ultra

За последние 8 месяцев собралась почти полная картина того, что из себя представляет первый складной iPhone.

Что будет почти точно:

Внешний 3:2 экран 5,5 дюйма

Внутренний 4:3 экран 7,8 дюйма

Толщина 4,5 мм в разложенном виде

Основная и сверхширокоугольная камеры сзади

Две фронтальные камеры в круглых динамических островах

Touch ID в кнопке блокировки

2-нм чип A20 Pro

12 ГБ оперативной памяти

Титановая рама

Аккумулятор 5500 мАч

Чего не будет:

Face ID

Телефото камеры

LiDAR

Кнопки Действия

Поддержки Apple Pencil

Ceramic Shield 2 во внутреннем экране

Также под вопросом остаются ещё четыре пункта:

Возможность записывать ProRAW фото и ProRes видео

Стандарт скорости USB 3

MagSafe и беспроводная зарядка в принципе

Количество динамиков.

Получается, что недостатков пока собирается больше, чем остальных характеристик. И это сильно напоминает другую модель компании. Смотрим на проблемы, который насобирал его «прототип».

В чём будет главная слабость iPhone Ultra

iPhone Air вышел за год до складного iPhone Ultra неслучайно. У них больше общего, чем кажется: экспериментальная форма, традиционный дизайн стекла и полированного металла, урезанный набор камер, плохое тепловыделение и несмотря на это премиальная цена.

Критика iPhone Air наверняка учтена при финальном утверждении возможностей iPhone Ultra. Поэтому в раскладной модели будет две камеры и большая батарея.

По сравнению с iPhone 17 Pro в iPhone Air полно недостатков, хотя он дешевле всего на $100:

Камера хуже, чем в топовом iPhone 17 Pro

Тепловыделение слабее

Графика медленнее

Камера не умеет снимать фото ProRAW

Камера не умеет снимать видео ProRes и Log

Только один тихий динамик вместо двух

Время работы на 30% меньше

Медленный порт USB

И все эти недостатки относятся именно к возможности смартфона быть пригодным в серьёзных мультимедийных задачах и потенциально будут в iPhone Ultra

Например, я не могу заменить свой iPhone 16 Pro на iPhone Air, потому что в нём нет нативной съёмки RAW, и она доступно только через сторонние приложения. На него нельзя снимать видео в самом высоком качестве из доступных на смартфонах. И в нём нет телефото камеры, которая мне важна.

Если с промежуточной моделью Apple может импровизировать и ошибаться сколько угодно (серии mini и Plus были такими же), то модель, которая со временем должна стать новой премиальной «базой» должна с первого поколения закрепиться как начало новой эры без очевидных минусов. Чтобы Ultra был «для всех», он должен уметь то, что реально людям важно.

Всё-таки Air не является флагманской моделью, но ведь Ultra окажется на другом конце ценника. Но соответствовать не собирается.

Почему iPhone Ultra будут выбирать не все (и скорее всего, это не вы)



Доля складных смартфонов по сравнению с обычными никакая. Да, они дорогие, но проблема не в этом

iPhone Ultra будет особенным по трём причинам: раскладной форм-фактор, многозадачность на уровне iOS, вновь рекордно тонкий дизайн.

Ничего из этого нельзя назвать ключевыми вещами, которые бы заменили опыт использования гораздо более дешёвого iPhone 18 Pro Max.

К ограничению в многозадачности Apple приучила нас полным её полным игнорированием на протяжении десят лет, тонкий дизайн в iPhone Air не стал критическим фактором для большинства пользователей, и только возможность раскрыть телефон и превратить его в iPad mini будет чем-то новым.

У складных смартфонов есть маленькое, но очень громкое коммьюнити.

Например, среди западных блогеров его голосом стал Лайнус Себастиан из Linus Tech Tips, который очень любит Galaxy Fold.

При этом он пользуется iPhone и наверняка выпустит не один ролик с анализом Ultra. Он также обожает критиковать Apple, разбирается в Linux, но самое важное – не гоняется за эстетикой. Ему важно пощупать что-то новое и интересное.



Уже есть недорогие складные телефоны вроде Motorola Razr 2025 за $550. Но железно они хуже обычных моделей за те же деньги, и потому не так интересны покупателю. Возможность сложить телефоном пополам не продаёт

Именно такие энтузиасты будут целевой аудиторией iPhone Ultra.

Портрет будущего владельца iPhone Ultra Это гики, у которых есть огромные ресурсы на приобретение новой «игрушки» и которым не нужны топовые характеристики. Которые не гонятся за лучшим качеством фото, не снимают профессиональное видео, не ходят на концерты и не ведут соцсети, чтобы снимать на камеру с 4х и 8х приближением.

Но что нужно большинству?

Как можно больше качественных камер, удобство использования, крупный аккумулятор, надёжность – и всё за хорошую цену. Ровно этого не будет в iPhone Ultra.

Какие вопросы Apple придётся проработать, чтобы продать iPhone Ultra



Даже к информации о якобы решённой проблеме складки доверия пока мало

Смартфон за 2500 долларов по своей природе должны уметь всё, но мы этого не увидим.

Ultra фундаментально не сможет быть бескомпромиссным.

На презентации Apple предстоит отработать очевидные вопросы.

▶︎ Какой смысл тратить деньги на одно устройство 2 в 1, если за сумму буквально в два раза меньше можно купить два отдельных гаджета, в которых возможностей будет больше.

▶︎ Как смириться с двум камерами вместо трёх. Особенно если они будут хуже флагманских, ведь именно такова ситуация с iPhone Air – у него основная камера как в iPhone 17, а в iPhone 17 Pro сенсор примерно на 20% крупнее и снимает более детализированные фотографии.

▶︎ Чем Ultra будет лучше iPad mini, который поддерживает Apple Pencil?

▶︎ Какая польза от крупного экрана, который по полезной площади для просмотра видео будет почти равен iPhone 18 Pro Max. Из-за разницы в пропорциях экран 6,9 дюйма против 7,8 дюйма не сильно отличаются.

После презентации вопросы наверняка добавятся.

Почему iPhone Ultra не будет лучшим смартфоном Apple никогда

Apple осталась последним западным производителем смартфонов. Сегодня компания противостоит всей Азии.

Как бы это парадоксально это не звучало, выпуск из года в год визуально одинаковых айфонов помог компании оставаться вторым, а иногда первым в мире производителем смартфонов. Это объективный факт.

Переизобретение iPhone, которое началось в прошлом году с редизайна iPhone 17 Pro и запуска iPhone Air, является не вынужденной мерой, а осознанным желанием контролируемо освежить бренд.

Появление новых витринных продуктов позволит и дальше превращать самый популярный iPhone Pro из премиального в утилитарный без удара по статусу инноватора.



Слоган iPhone Air «так выглядит будущее» на фоне информации об iPhone Ultra теперь звучит иначе. Речь уже не только о толщине, но и о новом классе смартфонов: изящных, дорогих и урезанных в возможностях. Или это возвращение Apple к корням?

Несмотря на название iPhone Ultra будет сильно отличаться от Ultra-часов и Ultra-чипов Apple. Он не будет значить «лучший», поскольку по любым меркам его нельзя будет таковым назвать.

Эта модель по природе своей поставит перед собой три цели:

Собрать с рынка «сливки». Чисто экономически всегда есть самый богатый слой покупателей. Компания с удовольствием продаст самый дорогой iPhone тем 10 миллионам людей, кто реже смотрит на цены.

Чисто экономически всегда есть самый богатый слой покупателей. Компания с удовольствием продаст самый дорогой iPhone тем 10 миллионам людей, кто реже смотрит на цены. Вернуть дух футуризма бренду iPhone. Начало положил iPhone Air, и подпись «this is what the future feels like» (так выглядит будущее) на его странице является прямым тизером складного iPhone.

Начало положил iPhone Air, и подпись «this is what the future feels like» (так выглядит будущее) на его странице является прямым тизером складного iPhone. Заложить первый камень на тропу складных смартфонов. В этом форм-факторе есть отличное преимущество в виде компактности, и будущее за ним. Со временем только бюджетные смартфоны будут цельными, а флагманы и ходовые модели станут складными. С чего-то нужно начинать.

Это не телефон для всех. Apple знает, что цена станет большим сдерживающим фактором, иначе бы не пыталась всеми силами сдерживать её рост на свои самые популярные устройства на фоне дорогой RAM.

А раз спрос будет предсказуемым, можно не стараться утрамбовать в него топовые фишки.

Богатые энтузиасты оценят и купят.

Для остальных же останется Pro. Неказистый, толстый, но с «доступной» ценой, лучшими камерами и временем работы – именно теми тремя сильными сторонами, ради которых телефоны на самом деле покупают.

23 4 1