В Т-Банке крупный сбой. Приложение и переводы не работают

Пользователи Т-Банка сообщают о сбое в его работе.
В частности, не работают мобильные приложения, из-за чего пользователи не могут посмотреть баланс и перевести деньги.
Техническая поддержка банка уже занимается исправлением проблемы.
Пользователи Т-Банка сообщают о сбое в его работе.
В частности, не работают мобильные приложения, из-за чего пользователи не могут посмотреть баланс и перевести деньги.
Техническая поддержка банка уже занимается исправлением проблемы.
Опять всё упало. Как теперь за покупки платить? Надеюсь, скоро починят.
Новость из мира айфонов? Ну упало поднимут.
В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)
Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(
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