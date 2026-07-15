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В Т-Банке крупный сбой. Приложение и переводы не работают

Илья Сидоров avatar | сегодня в 11:33
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В Т-Банке крупный сбой. Приложение и переводы не работают

Пользователи Т-Банка сообщают о сбое в его работе.

В частности, не работают мобильные приложения, из-за чего пользователи не могут посмотреть баланс и перевести деньги.

Техническая поддержка банка уже занимается исправлением проблемы.

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банки приложения Т-Банк Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Пользователи Т-Банка сообщают о сбое в его работе. В частности, не работают мобильные приложения, из-за чего пользователи не могут посмотреть баланс и перевести деньги. Техническая поддержка банка уже занимается исправлением проблемы.

10 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:56

    Опять всё упало. Как теперь за покупки платить? Надеюсь, скоро починят.

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  2. Vagrant avatar
    Vagrant сегодня в 12:04

    Новость из мира айфонов? Ну упало поднимут. 

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