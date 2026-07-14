Владельцы Galaxy S26 Ultra жалуются на красный оттенок экрана. Возможно, Privacy Display приводит к выгоранию пикселей

Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra столкнулись с неприятной проблемой: экран смартфона стал заметно уходить в красный оттенок.

Исправить это самостоятельно пользователи не могут. Также пока нет никаких подтверждений того, что официальные сервисные центры бесплатно меняют экраны.

На данный момент неизвестно, насколько это массовая проблема, но Samsung уже начала расследование.

В настоящее время мы проводим внутреннее расследование, чтобы установить причину. Samsung

Некоторые пользователи предполагают, что пиксели экрана частично выгорают из-за функции Privacy Display, которая затемняет экран под углом. Компания не подтвердила это, но и не опровергла.

Если проблема подтвердится, то Samsung может отказаться от использования этой функции в будущих смартфонах. [Sammobile]

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