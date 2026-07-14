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Владельцы Galaxy S26 Ultra жалуются на красный оттенок экрана. Возможно, Privacy Display приводит к выгоранию пикселей

Илья Сидоров avatar | сегодня в 18:44
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Владельцы Galaxy S26 Ultra жалуются на красный оттенок экрана. Возможно, Privacy Display приводит к выгоранию пикселей

Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra столкнулись с неприятной проблемой: экран смартфона стал заметно уходить в красный оттенок.

Исправить это самостоятельно пользователи не могут. Также пока нет никаких подтверждений того, что официальные сервисные центры бесплатно меняют экраны.

На данный момент неизвестно, насколько это массовая проблема, но Samsung уже начала расследование.

В настоящее время мы проводим внутреннее расследование, чтобы установить причину.

Samsung

Некоторые пользователи предполагают, что пиксели экрана частично выгорают из-за функции Privacy Display, которая затемняет экран под углом. Компания не подтвердила это, но и не опровергла.

Если проблема подтвердится, то Samsung может отказаться от использования этой функции в будущих смартфонах. [Sammobile]

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Galaxy galaxy S26 Samsung смартфоны Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra столкнулись с неприятной проблемой: экран смартфона стал заметно уходить в красный оттенок. Исправить это самостоятельно пользователи не могут. Также пока нет никаких подтверждений того, что официальные сервисные центры бесплатно меняют экраны. На данный момент неизвестно, насколько это массовая проблема, но Samsung уже начала расследование. В настоящее время мы проводим внутреннее...

3 комментария

Котик
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Котик
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Котик из TikTok
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Котик из TikTok
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 18:58

    Опять Самсунг со своими новыми фишками накосячили. Зачем вообще внедрять Privacy Display если он так экран портит?

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  2. Д
    Дмитрий Панаетов
    сегодня в 19:01

    У меня на Samsung Galaxy S7 и S8 такая фигня была, э, лиспоеии за год становились розовыми, каково было мое удивление, когда я сменил производителя и понял, что это ненормальное поведение экрана. Значит, подобная проблема вернулась

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