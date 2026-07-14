WhatsApp будет сам хранить резервные копии чатов на iOS без использования iCloud

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась возможность выбирать облачное хранилище для резервных копий.

Пользователи могут либо продолжать использовать iCloud, либо воспользоваться собственным облачным хранилищем WhatsApp. Мессенджер бесплатно предоставляет 2 ГБ и предлагает приобрести 50 ГБ за $0,99. В iCloud 50 ГБ стоят столько же. Также WhatsApp готовит тариф на 1 ТБ, но его стоимость пока неизвестна.

Все резервные копии на серверах WhatsApp по умолчанию защищены сквозным шифрованием (E2EE), которое невозможно отключить. Кроме того, все копии будут дополнительно защищены с помощью Passkey.

[WABetaInfo]

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