моё избранное Пользовательское соглашение

WhatsApp будет сам хранить резервные копии чатов на iOS без использования iCloud

Илья Сидоров avatar | сегодня в 14:06
2
WhatsApp будет сам хранить резервные копии чатов на iOS без использования iCloud

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась возможность выбирать облачное хранилище для резервных копий.

Пользователи могут либо продолжать использовать iCloud, либо воспользоваться собственным облачным хранилищем WhatsApp. Мессенджер бесплатно предоставляет 2 ГБ и предлагает приобрести 50 ГБ за $0,99. В iCloud 50 ГБ стоят столько же. Также WhatsApp готовит тариф на 1 ТБ, но его стоимость пока неизвестна.

Все резервные копии на серверах WhatsApp по умолчанию защищены сквозным шифрованием (E2EE), которое невозможно отключить. Кроме того, все копии будут дополнительно защищены с помощью Passkey.

[WABetaInfo]

1
2
iCloud WhatsApp приложения Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась возможность выбирать облачное хранилище для резервных копий. Пользователи могут либо продолжать использовать iCloud, либо воспользоваться собственным облачным хранилищем WhatsApp. Мессенджер бесплатно предоставляет 2 ГБ и предлагает приобрести 50 ГБ за $0,99. В iCloud 50 ГБ стоят столько же. Также WhatsApp готовит тариф на 1 ТБ, но его стоимость пока...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. A
    Andrew
    сегодня в 14:49

    Да неужели!
    Наконец-то iCloud от этого мусора освободится!

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. A
    Albert
    сегодня в 14:51

    Да, да. И в фейсбук храните ваши файлы тоже. Все будет 100% защищено сквознейшим шифрованием 😁

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(