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Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России. Национальные модели должны храниться только на территории РФ

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:21
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Госдума приняла закон о регулировании ИИ в России. Национальные модели должны храниться только на территории РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит само понятие искусственного интеллекта и определяет принципы регулирования отношений, связанных с его использованием.

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Такой комплекс включает информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе использующее методы машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Большая фундаментальная модель искусственного интеллекта — программа для электронных вычислительных машин (их составных частей), предназначенная для выполнения интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящем их. Она использует алгоритмы и обучается (либо была ранее обучена) на наборах данных для выявления закономерностей, предоставления информации, принятия решений или прогнозирования результатов по заданным человеком целям. При этом такая модель является основой для создания и доработки различных видов программного обеспечения, содержит не менее 1 млрд параметров и применяется для выполнения большого количества различных задач.

Также законом введены определения суверенных и национальных ИИ-моделей. Для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков, в том числе в части предоставления доступа к данным, необходимым для обучения моделей.

После подписания закона президентом правительство России займётся формированием правил применения ИИ, определением перечня чувствительных сфер, порядка доступа к данным и разработкой механизмов государственной поддержки. [Интерфакс]

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Искусственный интеллект Россия Новости
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iPhones.ru
Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Документ вводит само понятие искусственного интеллекта и определяет принципы регулирования отношений, связанных с его использованием. Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. C
    Channel
    сегодня в 15:30

    ну всё теперь дело в гору пойдёт!

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    1
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:48

    Опять всё под контроль хотят взять. Интересно как это повлияет на доступ к нормальным нейронкам у нас в стране.

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