Как подготовить iPhone к установке публичной бета-версии iOS 27, чтобы ничего не потерять

Apple выпустит первую публичную бета-версию iOS 27 для всех поддерживаемых устройств уже в ближайшее время. По слухам, это может произойти уже в следующий понедельник или спустя неделю после него.

Рассказываем, как подготовиться к обновлению и что нужно будет сделать для установки прошивки.

👍 Рекомендуем 41 новая функция iOS 27. Все нововведения и изменения Мы уже поставили эту бету и начали изучать все нововведения и изменения. Что работает, а что нет — рассказали в отдельной статье.

Сегодня мы поделимся всеми найденными изменениями. Как оказалось, здесь много исправлений и доработок…→

Какие устройства поддерживаются

▪️ iPhone 17e

▪️ iPhone 17

▪️ iPhone Air

▪️ iPhone 17 Pro

▪️ iPhone 17 Pro Max

▪️ iPhone 16

▪️ iPhone 16 Plus

▪️ iPhone 16 Pro

▪️ iPhone 16 Pro Max

▪️ iPhone 16e

▪️ iPhone 15

▪️ iPhone 15 Plus

▪️ iPhone 15 Pro

▪️ iPhone 15 Pro Max

▪️ iPhone 14

▪️ iPhone 14 Plus

▪️ iPhone 14 Pro

▪️ iPhone 14 Pro Max

▪️ iPhone 13

▪️ iPhone 13 mini

▪️ iPhone 13 Pro

▪️ iPhone 13 Pro Max

▪️ iPhone 12

▪️ iPhone 12 mini

▪️ iPhone 12 Pro

▪️ iPhone 12 Pro Max

▪️ iPhone 11

▪️ iPhone 11 Pro

▪️ iPhone 11 Pro Max

▪️ iPhone SE (2-е поколение)

▪️ iPhone SE (3-е поколение)

Подготовка устройства

Перед установкой новой операционки важно сделать резервную копию айфона. Это необходимо на случай, если что-то пойдёт не так во время установки, либо вы решите откатиться на iOS 26 по каким-либо причинам.

На самом устройстве

1. Переходим в меню Настройки —> Apple ID —> iCloud —> Резервная копия.

2. Включаем тумблер Резервная копия iCloud и ждём окончания.

Через iTunes

1. Подключаем iPhone к компьютеру по проводу и открываем iTunes.

2. Переходим в верхней части программы в раздел с вашим айфоном.

3. В подразделе Автоматическое создание копий выбираем Этот компьютер.

4. Нажимаем Создать копию сейчас и ждём окончания создания резервной копии.

Вот и всё, мы подготовились к худшему. Теперь можно обновляться.

Как установить iOS 27 Public beta 1

Как только настанет время для установки iOS 27 Public beta 1 на iPhone, следуйте этой инструкции.

1. Заходим на сайт бета-тестирования Apple.

2. Жмём Зарегистрироваться и вводим данные от своего Apple ID.

3. Открываем настройки iOS —> меню Основные -> Обновления ПО -> Бета-обновления.

4. Выбираем iOS 27 Public beta, перезаходим в раздел с апдейтами и скачиваем прошивку.

Вот и все. Осталось дождаться окончания загрузки и установки.

Что потестировать в первую очередь

В новой операционной системе оказалось много небольших нововведений, а также новая умная Siri.

Мы уже протестировали Siri AI и рассказали про впечатления в отдельной статье. Спойлер: не такая она и умная оказалась, но прогресс заметен.

Кроме того, сама операционная система работает на 30% быстрее, чем iOS 26, а багов практически нет.

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