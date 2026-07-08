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Как подготовить iPhone к установке публичной бета-версии iOS 27, чтобы ничего не потерять

Артём Баусов avatar | сегодня в 11:46
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Как подготовить iPhone к установке публичной бета-версии iOS 27, чтобы ничего не потерять

Apple выпустит первую публичную бета-версию iOS 27 для всех поддерживаемых устройств уже в ближайшее время. По слухам, это может произойти уже в следующий понедельник или спустя неделю после него.

Рассказываем, как подготовиться к обновлению и что нужно будет сделать для установки прошивки.

Какие устройства поддерживаются

▪️ iPhone 17e
▪️ iPhone 17
▪️ iPhone Air
▪️ iPhone 17 Pro
▪️ iPhone 17 Pro Max

▪️ iPhone 16
▪️ iPhone 16 Plus
▪️ iPhone 16 Pro
▪️ iPhone 16 Pro Max

▪️ iPhone 16e

▪️ iPhone 15
▪️ iPhone 15 Plus
▪️ iPhone 15 Pro
▪️ iPhone 15 Pro Max

▪️ iPhone 14
▪️ iPhone 14 Plus
▪️ iPhone 14 Pro
▪️ iPhone 14 Pro Max

▪️ iPhone 13
▪️ iPhone 13 mini
▪️ iPhone 13 Pro
▪️ iPhone 13 Pro Max

▪️ iPhone 12
▪️ iPhone 12 mini
▪️ iPhone 12 Pro
▪️ iPhone 12 Pro Max

▪️ iPhone 11
▪️ iPhone 11 Pro
▪️ iPhone 11 Pro Max

▪️ iPhone SE (2-е поколение)
▪️ iPhone SE (3-е поколение)

Подготовка устройства

Перед установкой новой операционки важно сделать резервную копию айфона. Это необходимо на случай, если что-то пойдёт не так во время установки, либо вы решите откатиться на iOS 26 по каким-либо причинам.

На самом устройстве

1. Переходим в меню Настройки —> Apple ID —> iCloud —> Резервная копия.

2. Включаем тумблер Резервная копия iCloud и ждём окончания.

Через iTunes

1. Подключаем iPhone к компьютеру по проводу и открываем iTunes.

2. Переходим в верхней части программы в раздел с вашим айфоном.

3. В подразделе Автоматическое создание копий выбираем Этот компьютер.

4. Нажимаем Создать копию сейчас и ждём окончания создания резервной копии.

Вот и всё, мы подготовились к худшему. Теперь можно обновляться.

Как установить iOS 27 Public beta 1

Как только настанет время для установки iOS 27 Public beta 1 на iPhone, следуйте этой инструкции.

1. Заходим на сайт бета-тестирования Apple.

2. Жмём Зарегистрироваться и вводим данные от своего Apple ID.

3. Открываем настройки iOS —> меню Основные -> Обновления ПО -> Бета-обновления.

4. Выбираем iOS 27 Public beta, перезаходим в раздел с апдейтами и скачиваем прошивку.

Вот и все. Осталось дождаться окончания загрузки и установки.

Что потестировать в первую очередь

В новой операционной системе оказалось много небольших нововведений, а также новая умная Siri.

Мы уже протестировали Siri AI и рассказали про впечатления в отдельной статье. Спойлер: не такая она и умная оказалась, но прогресс заметен.

Кроме того, сама операционная система работает на 30% быстрее, чем iOS 26, а багов практически нет.

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iOS 27 инструкции прошивка Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустит первую публичную бета-версию iOS 27 для всех поддерживаемых устройств уже в ближайшее время. По слухам, это может произойти уже в следующий понедельник или спустя неделю после него. Рассказываем, как подготовиться к обновлению и что нужно будет сделать для установки прошивки. 👍 Рекомендуем 41 новая функция iOS 27. Все нововведения и изменения

3 комментария

Котик
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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. mlserg avatar
    mlserg сегодня в 12:09

    А зачем бету ставить?

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    Arm
    Arm сегодня в 12:49

    Затем. Всегда ставлю и не жалею. 

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