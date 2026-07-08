Как подготовить iPhone к установке публичной бета-версии iOS 27, чтобы ничего не потерять

Apple выпустит первую публичную бета-версию iOS 27 для всех поддерживаемых устройств уже в ближайшее время. По слухам, это может произойти уже в следующий понедельник или спустя неделю после него.
Рассказываем, как подготовиться к обновлению и что нужно будет сделать для установки прошивки.
41 новая функция iOS 27. Все нововведения и изменения
Мы уже поставили эту бету и начали изучать все нововведения и изменения. Что работает, а что нет — рассказали в отдельной статье.
Сегодня мы поделимся всеми найденными изменениями. Как оказалось, здесь много исправлений и доработок…→
Какие устройства поддерживаются
▪️ iPhone 17e
▪️ iPhone 17
▪️ iPhone Air
▪️ iPhone 17 Pro
▪️ iPhone 17 Pro Max
▪️ iPhone 16
▪️ iPhone 16 Plus
▪️ iPhone 16 Pro
▪️ iPhone 16 Pro Max
▪️ iPhone 16e
▪️ iPhone 15
▪️ iPhone 15 Plus
▪️ iPhone 15 Pro
▪️ iPhone 15 Pro Max
▪️ iPhone 14
▪️ iPhone 14 Plus
▪️ iPhone 14 Pro
▪️ iPhone 14 Pro Max
▪️ iPhone 13
▪️ iPhone 13 mini
▪️ iPhone 13 Pro
▪️ iPhone 13 Pro Max
▪️ iPhone 12
▪️ iPhone 12 mini
▪️ iPhone 12 Pro
▪️ iPhone 12 Pro Max
▪️ iPhone 11
▪️ iPhone 11 Pro
▪️ iPhone 11 Pro Max
▪️ iPhone SE (2-е поколение)
▪️ iPhone SE (3-е поколение)
Подготовка устройства
Перед установкой новой операционки важно сделать резервную копию айфона. Это необходимо на случай, если что-то пойдёт не так во время установки, либо вы решите откатиться на iOS 26 по каким-либо причинам.
На самом устройстве
1. Переходим в меню Настройки —> Apple ID —> iCloud —> Резервная копия.
2. Включаем тумблер Резервная копия iCloud и ждём окончания.
Через iTunes
1. Подключаем iPhone к компьютеру по проводу и открываем iTunes.
2. Переходим в верхней части программы в раздел с вашим айфоном.
3. В подразделе Автоматическое создание копий выбираем Этот компьютер.
4. Нажимаем Создать копию сейчас и ждём окончания создания резервной копии.
Вот и всё, мы подготовились к худшему. Теперь можно обновляться.
Как установить iOS 27 Public beta 1
Как только настанет время для установки iOS 27 Public beta 1 на iPhone, следуйте этой инструкции.
1. Заходим на сайт бета-тестирования Apple.
2. Жмём Зарегистрироваться и вводим данные от своего Apple ID.
3. Открываем настройки iOS —> меню Основные -> Обновления ПО -> Бета-обновления.
4. Выбираем iOS 27 Public beta, перезаходим в раздел с апдейтами и скачиваем прошивку.
Вот и все. Осталось дождаться окончания загрузки и установки.
Что потестировать в первую очередь
В новой операционной системе оказалось много небольших нововведений, а также новая умная Siri.
Мы уже протестировали Siri AI и рассказали про впечатления в отдельной статье. Спойлер: не такая она и умная оказалась, но прогресс заметен.
Кроме того, сама операционная система работает на 30% быстрее, чем iOS 26, а багов практически нет.
3 комментария