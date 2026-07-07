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Reuters: Китай может закрыть доступ к DeepSeek и другим своим нейросетям для иностранцев

Артём Баусов avatar |
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Reuters: Китай может закрыть доступ к DeepSeek и другим своим нейросетям для иностранцев

Власти Китая обсуждают с крупнейшими технологическими компаниями возможность ограничить зарубежный доступ к самым продвинутым отечественным ИИ-моделям, включая те, которые еще не представлены официально.

По данным Reuters, за последний месяц представители Министерства коммерции Китая провели встречи с Alibaba, ByteDance, Z.ai и другими разработчиками. На них обсуждали меры по защите ИИ-технологий, которые Пекин теперь рассматривает как стратегически важный национальный актив.

Среди возможных мер:

  • Ограничение доступа к наиболее мощным моделям как с закрытым, так и с открытым исходным кодом
  • Ужесточение наказания за утечку или кражу ИИ-технологий — вплоть до применения закона о национальной безопасности
  • Ограничения на финансирование китайских ИИ-стартапов иностранными инвесторами

Источники отмечают, что ограничения могут коснуться только будущих моделей. Окончательное решение пока не принято, а сроки возможного введения новых правил неизвестны.

Если Китай действительно ограничит доступ к своим лучшим моделям, это может повлиять на мировой рынок ИИ. За последний год китайские разработки получили широкое распространение благодаря высокой производительности и низкой стоимости, поэтому их недоступность для зарубежных компаний может привести к росту расходов на использование ИИ. [Reuters]

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DeepSeek Китай Нейросети Новости
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iPhones.ru
Власти Китая обсуждают с крупнейшими технологическими компаниями возможность ограничить зарубежный доступ к самым продвинутым отечественным ИИ-моделям, включая те, которые еще не представлены официально. По данным Reuters, за последний месяц представители Министерства коммерции Китая провели встречи с Alibaba, ByteDance, Z.ai и другими разработчиками. На них обсуждали меры по защите ИИ-технологий, которые Пекин теперь рассматривает как стратегически...

2 комментария

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. id451024631 avatar
    id451024631 сегодня в 17:12

    Правильно, делай как огрызок. Выпускай всякую хрень, расхваливай. А потом хренакс, это не для Вас.

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  2. A
    Airy Fizz
    8 июля в 0:23

    О дивный новый феодальный мир во всей красе

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