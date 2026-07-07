Reuters: Китай может закрыть доступ к DeepSeek и другим своим нейросетям для иностранцев

Власти Китая обсуждают с крупнейшими технологическими компаниями возможность ограничить зарубежный доступ к самым продвинутым отечественным ИИ-моделям, включая те, которые еще не представлены официально.

По данным Reuters, за последний месяц представители Министерства коммерции Китая провели встречи с Alibaba, ByteDance, Z.ai и другими разработчиками. На них обсуждали меры по защите ИИ-технологий, которые Пекин теперь рассматривает как стратегически важный национальный актив.

Среди возможных мер:

Ограничение доступа к наиболее мощным моделям как с закрытым, так и с открытым исходным кодом

Ужесточение наказания за утечку или кражу ИИ-технологий — вплоть до применения закона о национальной безопасности

Ограничения на финансирование китайских ИИ-стартапов иностранными инвесторами

Источники отмечают, что ограничения могут коснуться только будущих моделей. Окончательное решение пока не принято, а сроки возможного введения новых правил неизвестны.

Если Китай действительно ограничит доступ к своим лучшим моделям, это может повлиять на мировой рынок ИИ. За последний год китайские разработки получили широкое распространение благодаря высокой производительности и низкой стоимости, поэтому их недоступность для зарубежных компаний может привести к росту расходов на использование ИИ. [Reuters]

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