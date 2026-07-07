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Apple увеличит аккумулятор в iPhone Air 2 на 11%

Илья Сидоров avatar |
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Apple увеличит аккумулятор в iPhone Air 2 на 11%

iPhone Air 2 получит аккумулятор ёмкостью 3500 мА·ч, что на 11% больше, чем в iPhone Air первого поколения, сообщил инсайдер Digital Chat Station.

Также устройство получит 2-нм чип A20 и двойную камеру на задней панели. Диагональ экрана останется без изменений и составит 6,55 дюйма.

Инсайдер ничего не сказал о габаритах смартфона. Однако увеличение ёмкости аккумулятора не обязательно означает, что смартфон станет толще. Apple может переработать внутреннюю компоновку деталей либо установить кремний-углеродный аккумулятор.

Если эта информация подтвердится, более ёмкая батарея в сочетании с новым чипом A20 должна заметно улучшить автономность iPhone Air 2. [MacRumors]

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iPhone iPhone Air Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
iPhone Air 2 получит аккумулятор ёмкостью 3500 мА·ч, что на 11% больше, чем в iPhone Air первого поколения, сообщил инсайдер Digital Chat Station. Также устройство получит 2-нм чип A20 и двойную камеру на задней панели. Диагональ экрана останется без изменений и составит 6,55 дюйма. Инсайдер ничего не сказал о габаритах смартфона. Однако увеличение ёмкости аккумулятора...

3 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Э
    Эрик
    сегодня в 15:03

    Надеюсь вторая камера будет телевик, а не ширик)

    2
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  2. Ivan avatar
    Ivan сегодня в 15:29

    Лучше оставить 1 камеру и добавить динамик

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