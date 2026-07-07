Apple увеличит аккумулятор в iPhone Air 2 на 11%

iPhone Air 2 получит аккумулятор ёмкостью 3500 мА·ч, что на 11% больше, чем в iPhone Air первого поколения, сообщил инсайдер Digital Chat Station.

Также устройство получит 2-нм чип A20 и двойную камеру на задней панели. Диагональ экрана останется без изменений и составит 6,55 дюйма.

Инсайдер ничего не сказал о габаритах смартфона. Однако увеличение ёмкости аккумулятора не обязательно означает, что смартфон станет толще. Apple может переработать внутреннюю компоновку деталей либо установить кремний-углеродный аккумулятор.

Если эта информация подтвердится, более ёмкая батарея в сочетании с новым чипом A20 должна заметно улучшить автономность iPhone Air 2. [MacRumors]

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