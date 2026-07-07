Эксперт рассказал, что Бразилия, Япония и ЕС уже вовсю ставят приложения на iPhone без App Store. Почему Россия в стороне

За последние два года Apple заметно изменила подход к своей экосистеме под давлением регуляторов. Например, совсем недавно разрешила сторонние магазины и альтернативные платежные решения в Бразилии.

Компания постепенно разрешает альтернативные магазины приложений, установку программ в обход App Store, сторонние платежные системы, доступ к NFC для банковских сервисов, а в некоторых странах даже выбор браузерного движка и голосового помощника по умолчанию.

По словам директора АНО «Центра глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко, самый широкий набор возможностей получили пользователи в Евросоюзе.

► После вступления в силу Закона о цифровых рынках (DMA) Apple разрешила устанавливать альтернативные магазины приложений и загружать программы напрямую с сайтов разработчиков. Позже компания открыла доступ к NFC, благодаря чему банки и платежные сервисы смогли запускать собственные аналоги Apple Pay.

► В Бразилии альтернативные магазины приложений и сторонние платежные системы появились в 2025 году. Этому предшествовал трехлетний судебный спор между Apple и местным антимонопольным регулятором. В итоге компания согласилась открыть платформу, а комиссия за распространение приложений через независимые магазины составила 5%.

► Япония, как отметил эксперт, получила почти весь пакет нововведений одновременно с Бразилией. Помимо альтернативных магазинов приложений и сторонних платежей пользователям разрешили выбирать браузерный движок по умолчанию и назначать другого голосового помощника вместо Siri.

Россия подобных изменений пока не получила: Apple не открыла доступ к альтернативным магазинам приложений, сайдлоадингу и сторонним платежным системам. Исключением можно считать отдельные договоренности с банками: в конце 2024 года Альфа-Банк сообщал, что получил доступ к NFC-модулю iPhone для восстановления бесконтактной оплаты картами МИР.

Apple уже отказалась от части прежних ограничений своей экосистемы, но делает это не добровольно, а под давлением местных регуляторов. При этом набор доступных функций зависит от конкретной страны: где-то пользователи уже могут устанавливать приложения в обход App Store или пользоваться сторонними платежными сервисами.

В России же большинство этих изменений так и не появилось — исключением остаются лишь отдельные договоренности с банками, которые не привели к подноценному открытию платформы. [Интерфакс]

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