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Срочно: Приложение Яндекс Пэй удалено из иностранных App Store

Обновлено в 23:47
В российском App Store приложение сохраняется.
Артём Баусов avatar |
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Срочно: Приложение Яндекс Пэй удалено из иностранных App Store

Apple удалила приложение Яндекс Пэй из App Store в разных странах, кроме России.

Его больше нельзя скачать из меню Покупок и из загрузок. Причина удаления неизвестна.

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app store банки Финансы Яндекс Новости
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iPhones.ru
Apple удалила приложение Яндекс Пэй из App Store в разных странах, кроме России. Его больше нельзя скачать из меню Покупок и из загрузок. Причина удаления неизвестна.

10 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Cavarro avatar
    Cavarro сегодня в 23:45

    Хорош дезу писать уже, худший сайт из яблоновостных

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  2. Евгений avatar
    Евгений 7 июля в 0:36

    Опять санкции закручивают? У меня приложение на зарубежном аккаунте было, теперь даже обновить не получится.

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