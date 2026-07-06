Срочно: Приложение Яндекс Пэй удалено из иностранных App Store

Apple удалила приложение Яндекс Пэй из App Store в разных странах, кроме России.
Его больше нельзя скачать из меню Покупок и из загрузок. Причина удаления неизвестна.
Apple удалила приложение Яндекс Пэй из App Store в разных странах, кроме России.
Его больше нельзя скачать из меню Покупок и из загрузок. Причина удаления неизвестна.
Хорош дезу писать уже, худший сайт из яблоновостных
Опять санкции закручивают? У меня приложение на зарубежном аккаунте было, теперь даже обновить не получится.
В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)
Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(
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