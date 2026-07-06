Раскрыта официальная ёмкость батареи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

В китайской базе сертификации C3 появились новые документы, которые раскрывают емкость аккумуляторов будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Судя по полученным данным, iPhone 18 Pro получит аккумулятор емкостью 4056 мАч в версии для Китая и 4288 мАч в версии для США. Для сравнения, у iPhone 17 Pro эти показатели составляют 3988 и 4252 мАч соответственно.

iPhone 18 Pro Max получит батарею на 5391 мАч для Китая и 5567 мАч для США. Это примерно на 479–568 мАч больше, чем у iPhone 17 Pro Max.

Разница между американскими и остальными версиями объясняется конструкцией смартфонов. В США Apple использует только eSIM, начиная с iPhone 14, поэтому отсутствие лотка для физической SIM-карты позволяет разместить внутри более крупный аккумулятор. [MacRumors]

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