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Раскрыта официальная ёмкость батареи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Артём Баусов avatar |
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Раскрыта официальная ёмкость батареи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

В китайской базе сертификации C3 появились новые документы, которые раскрывают емкость аккумуляторов будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Судя по полученным данным, iPhone 18 Pro получит аккумулятор емкостью 4056 мАч в версии для Китая и 4288 мАч в версии для США. Для сравнения, у iPhone 17 Pro эти показатели составляют 3988 и 4252 мАч соответственно.

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iPhone 18 Pro Max получит батарею на 5391 мАч для Китая и 5567 мАч для США. Это примерно на 479–568 мАч больше, чем у iPhone 17 Pro Max.

Разница между американскими и остальными версиями объясняется конструкцией смартфонов. В США Apple использует только eSIM, начиная с iPhone 14, поэтому отсутствие лотка для физической SIM-карты позволяет разместить внутри более крупный аккумулятор. [MacRumors]

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Apple iPhone 18 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В китайской базе сертификации C3 появились новые документы, которые раскрывают емкость аккумуляторов будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Судя по полученным данным, iPhone 18 Pro получит аккумулятор емкостью 4056 мАч в версии для Китая и 4288 мАч в версии для США. Для сравнения, у iPhone 17 Pro эти показатели составляют 3988 и...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. D
    D D
    сегодня в 16:39

    Тим накук сделай чтоб был перегрев и яркость экран гасил , очень люблю эту функцию

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