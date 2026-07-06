Король автономности до 20 тысяч рублей. Обзор нового TECNO SPARK 50 с батареей-монстром и экраном 120 Гц

Давайте начистоту. Сейчас бюджетных смартфонов пруд-пруди, просто настолько много, что даже я уже путаюсь в них.

Тем не менее, есть те, кто пытается выделиться, и делает это грамотно. Ко мне в руки попал новенький TECNO SPARK 50, и вот вам его достоинства при цене до 20 тыс. рублей:

Аккумулятор 7000 мАч в тонком корпусе, который проживет больше 5 лет с 80% емкости

TECNO AI с возможностью переключения на DeepSeek или YandexGPT

Яркий дизайн и плавный экран 120 Гц, большая цветовая палитра

Фрилинк 2.0 и выделенный чип усиления сигнала

Рассказываю подробно, чего стоит ждать от девайса.

Батарея — главная причина вообще смотреть на этот смартфон



Он смело проживает около двух дней без подзарядки

Стартую обзор не с дизайна, как обычно, а с батареи, ведь самая основная ставка тут сделана на ней.

Внутри стоит аккумулятор на 7000 мАч. Для модели с корпусом толщиной 8,42 мм — это прямо таки круто, им комфортно пользоваться в любых обстоятельствах.

В обычном режиме SPARK 50 спокойно переживает полтора дня, иногда даже два. Если не играть без остановки и не выкручивать яркость на максимум, к розетке он просится заметно реже, чем большинство смартфонов с батареями по 5000 мАч.

Зарядка, правда, здесь не сверхбыстрая: в комплекте идет блок на 18 Вт. Полная зарядка занимает больше двух часов, но и ладно, ведь сам по себе АКБ тут большой, и его хватает надолго. Условно кинул на зарядку смартфон вечером или на ночь оставил, а утром уже 100%, и следующие пару дней ты ей не воспользуешься.

Выглядит бодрее, чем большинство бюджетников

Дизайн у SPARK 50 неожиданно яркий.

У меня на обзоре была версия Энергичный оранжевый, она прям выделяется среди монотонных смартфонов. Цвет яркий, заметный, ярче, чем у нового айфона, этот смарт явно заточек под молодежь.



Всего цветов шесть: чёрный, серый, сиреневый, розовый, синий и оранжевый

Самая необычная версия — Сияющий синий, у неё вокруг блока камер есть эффект контурной подсветки. Важно : это не настоящая подсветка, батарею она не ест, ничего там не светится диодами. Просто покрытие сделано так, что появляется ощущение неонового контура.



Комплектный чехол

Ещё в комплекте лежит цветной фирменный чехол. В моём случае он тоже был ярким оранжевым, рифлёным и нормально сочетался с корпусом.

Даже не так, это тот случай, когда в чехле гаджет выглядит еще круче.

Экран плавный и качественный

Экран здесь 6,78 дюйма, IPS и с частотой обновления 120 Гц.

Но разрешение здесь HD+, поэтому сверхчёткости ждать не надо. После дорогих смартфонов текст и интерфейс выглядят проще, это заметно. Не катастрофа, это просто нормальный большой экран для видео, переписок, карт и соцсетей.

На улице яркости хватает в большинстве случаев, то есть в тени нормально, а под прямым солнцем уже хочется прикрыть экран рукой (не всегда, но в очень яркий день – да).

Производительность базовая, хватит на большинство задач



На выбор есть версии с 4 и 8 ГБ оперативной памяти, цены на них варьируются от 12 до 20 тыс.

Внутри стоит MediaTek Helio G81. Этот чип создан для тех, кто регулярно использует мессенджеры, браузер, YouTube, карты, музыку, простые игры и многое другое, что не очень сильно нагружает девайс.

Круто то, что именно 120-герцовый экран сглаживает все огрехи с производительностью. Я не видел тормозящий анимаций, к примеру. Да, иногда девайс может призадуматься, но это не длится целую вечность. Здесь хорошо сбалансирована операционная система.

Также тут встроена по всей системе TECNO AI с ассистентом Ella. Ella умеет работать с сервисами Яндекса, например можно голосом попросить заказать такси, найти еду, построить маршрут, найти кофейню или магазин поблизости.



Три варианта ИИ на выбор

Что реально полезно:

Интеграция с Яндексом : такси, еда, карты и маршруты запускаются по голосовой команде

: такси, еда, карты и маршруты запускаются по голосовой команде Решение задач по фото : сфотографировал страницу учебника, получил разбор

: сфотографировал страницу учебника, получил разбор Скан документов : бумагу можно превратить в Word, PDF или Excel

: бумагу можно превратить в Word, PDF или Excel Редактируемые копии документов: не просто картинка страницы, а нормальный файл, с которым можно работать

Вот последнее особенно понравилось, потому что скан документов может оказаться полезным в реальной жизни.

Камера есть. Давайте на этом остановимся

Основной модуль тут на 50 МП, есть ИИ-режим захвата движения.

Днём что-то снять можно, сейчас все смартфоны дороже 10 тысяч с этим справляются. Художественные амбиции лучше оставить смартфонам подороже, ночью и в сложном свете всё быстро становится грустнее.

И да, можно сколько угодно писать про алгоритмы, ИИ и мегапиксели, но реальность простая: камера у SPARK 50 тут скорее для галочки. Если вам надо просто что-то зафиксировать, то ок, но брать этот смартфон ради фото точно не стоит.

Она есть и справляется с базой. На этом, пожалуй, всё.

Тут есть приятные фишки

Например, стереодинамики с DTS. Они не заменят колонку, но видео смотреть комфортнее, чем на многих аппаратах с одним пищащим динамиком.

Есть ИК-пульт. Старая, почти забытая технология для тех, кто хочет управлять телевизором или кондиционером со смартфона. Я каждый раз думаю, что эта функция уже никому не нужна, а потом оказываюсь в комнате с кондиционером без пульта и резко меняю мнение.

Есть IP64: пыль и брызги переживёт. Плюс заявлена устойчивость к падениям с высоты до 1,8 м. Специально бросать не хочется, но знать приятно.

Отдельно стоит сказать про Фрилинк 2.0. Это связь по Bluetooth между совместимыми смартфонами TECNO без сотовой сети и Wi-Fi. Можно звонить, отправлять сообщения и изображения.

Добротный смартфон для народа



Отрабатывает каждую копейку

TECNO SPARK 50 понравился не потому, что пытается прыгнуть выше головы, а потому что хорошо работает с повседневными задачами.

У него огромная батарея на 7000 мАч, бодрый экран 120 Гц, нормальный звук, IP64 и ИИ. Оранжевая версия ещё и делает смартфон заметным, классный вариант для молодежи.

Камера здесь точно не главная причина для покупки, но зато SPARK 50 берет общим ощущением, что за свои деньги он даёт больше, чем ждёшь от обычного бюджетника.

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