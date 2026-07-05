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10 шикарных обоев для iPhone, которые преобразят экран. Забирайте срочно

Артём Баусов avatar |
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Новая неделя — новая подборка изображений для экрана блокировки. Сегодня просто красивые фоны.

Собрали 10 обоев для ваших iPhone.

Как установить эти обои на iPhone

Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением.

1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку со стрелкой в верхнем правом углу -> Смотреть, удерживайте пальцем на картинке 1-2 секунды —> Сохранить в Фото.

2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в приложение Фото, нажмите кнопку Поделиться и выберите Сделать обоями.

3. Нажмите кнопку Готово -> Сделать парой обоев.

1.

📲 IMGBB

2.

📲 Google Drive

3.

📲 Google Drive

4.

📲 Google Drive

5.

📲 IMGBB

6.

📲 IMGBB

7.

📲 IMGBB

8.

📲 IMGBB

9.

📲 Google Drive

10.

📲 IMGBB

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Обои на Айфон Подборки Статьи
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Новая неделя — новая подборка изображений для экрана блокировки. Сегодня просто красивые фоны. Собрали 10 обоев для ваших iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:22

    Опять через гугл диск всё, качать неудобно. Но картинки реально классные, забираю себе.

    1
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  2. ТimeJumper avatar
    ТimeJumper сегодня в 20:39

    Картинки не грузятся. Настройте грамотно отложенную загрузку, или что там…

    1
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