Adidas и ASICS, подвиньтесь. 7 качественных и дешёвых кроссовок на AliExpress для бега

Спортивные гиганты из Китая совершили революцию на рынке, их беговые флагманы вовсю теснят западных конкурентов на марафонах. Карбоновые пластины для взрывного отскока, подошвы с азотным насыщением и ультратонкие вентилируемые сетки теперь доступны по вполне вменяемым ценам!

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Смотрим, какие кроссовки обеспечат максимальный возврат энергии, что выбрать для быстрых интервальных тренировок и в чем ставить личные рекорды на дистанции.

1. Тренировочные кроссовки Anta Starfire

Характеристики: ▸ Технология подошвы: упругая промежуточная пена повышенной плотности

▸ Верх: износостойкая двухслойная дышащая сетка

▸ Назначение: ежедневные тренировки, бег по асфальту, накат базовых объемов

▸ Особенности: усиленная боковая поддержка стопы и глубокий цепкий протектор

▸ Цена: 7 488 руб.

Модель Starfire проектировалась как универсальный инструмент для наката ежедневного километража. Она ориентирована на комфорт и максимальную защиту ног от ударов об асфальтовое покрытие.

Двухслойный сетчатый верх фиксирует стопу, сохраняя при этом циркуляцию воздуха. Утолщенная подошва обладает упругостью, а износостойкая резиновая подметка гарантирует сцепление как с сухой, так и с мокрой дорогой после дождя.

По ощущениям это монолитная обувь, которая прослужит не один сезон и станет идеальной отправной точкой для начинающих бегунов и любителей комфортного фитнеса.

Цена: 9 725 руб. 7 488 руб. (-23%)

2. Легендарные марафонские кроссовки Xtep 160X 5.0 / 5.0 Pro

Характеристики: ▸ Шасси: встроенная полноразмерная изогнутая карбоновая пластина

▸ Подошва: флагманская сверхлегкая пена Xtep ACE с безумным возвратом энергии

▸ Вес: экстремально низкий, соревновательный вес

▸ Назначение: скоростные забеги, полумарафоны, марафоны, личные рекорды

▸ Цена: 9 624 руб.

Одна из самых титулованных «гоночных» моделей на азиатском рынке. Линейка 160X от Xtep регулярно привозит профессиональных атлетов на подиумы крупнейших мировых стартов.

Внутри подошвы скрыта жесткая волнообразная карбоновая пластина со сверхлегкой пеной ACE. Вместе они создают эффект катапульты, выталкивая бегуна вперед при каждом шаге. Минималистичный верх выполнен из полупрозрачной нити, обеспечивающей вентиляцию на все 360 градусов.

Эта пара требует определенной беговой подготовки и хорошей техники, но взамен дарит динамику и скорость, которые вряд ли встретите в обычных кроссовках.

Цена: 12 499 руб. 9 624 руб. (-23%)

3. Профессиональные темповики Li-Ning FEIDIAN 5 CHALLENGER

Характеристики: ▸ Амортизация: элитная фирменная пена Li-Ning BOOM

▸ Технология: полноразмерная карбоновая пластина для торсионной жесткости

▸ Верх: облегченное анатомическое плетение BOOM FIBER

▸ Назначение: темповые тренировки, интервалы, соревновательные забеги

▸ Цена: 6 081 руб.

Серия FEIDIAN от Li-Ning не нуждается в представлении среди любителей бега. Версия 5 CHALLENGER предлагает баланс между технологиями флагманских моделей и износостойкостью, необходимой для частых тренировок.

Кроссовки имеют топовую пену Li-Ning BOOM, которая известна лёгкостью и мягкостью, а также жёстким карбоновым листом. Шасси гасит вибрации и возвращает энергию, помогая удерживать темп на протяжении дистанции. Текстильный верх из нитей BOOM FIBER обволакивает ногу, гарантируя фиксацию без сдавливания.

Цена: 10 566 руб. 6 081 руб. (-42%)

4. Карбоновые кроссовки PEAK UP30 4.0 Elite

Характеристики: ▸ Подошва: композитная система P-SOON в сочетании с карбоновой доской

▸ Верх: эластичный тонкий трикотаж с направленной перфорацией

▸ Стабилизация: расширенная платформа в зоне средней части стопы

▸ Назначение: скоростной бег, подготовка к марафонам, фитнес высокого уровня

▸ Цена: 8 351 руб.

Профессиональная беговая модель от бренда PEAK, созданная для тех, кто хочет попробовать карбоновую обувь, но ищет более стабильный и прощающий ошибки силуэт. В отличие от узких соревновательных моделей, UP30 4.0 Elite получила слегка расширенную платформу, что минимизирует завал стопы вовнутрь при усталости.

Внутри подошвы трудится легкая пена P-SOON, обеспечивающая хорошие показатели упругости. Карбоновая пластина задает правильный перекат стопы, снижая нагрузку на икроножные мышцы и ахилловы сухожилия. Эластичный дышащий трикотаж верха садится по ноге, адаптируясь под анатомические особенности подъема стопы.

Цена: 11 490 руб. 8 351 руб. (-27%)

5. Марафонские кроссовки BMAI 21

Характеристики: ▸ Шасси: полноразмерная изогнутая углеродная пластина 3D Carbon

▸ Материал подошвы: ультраспружинистый полимер повышенной прочности

▸ Верх: невесомая сетка монофиламент с гидрофобными свойствами

▸ Назначение: марафоны, темповой бег, длительные скоростные сессии

▸ Цена: 7 049 руб.

Бренд BMAI создает обувь исключительно для бегунов, и эта модель вершина их инженерной мысли.

Изогнутая 3D-карбоновая пластина обеспечивает жёсткость на изгиб и отскок при перекате на мысок. Гидрофобная сетка верха не впитывает пот и влагу, сохраняя кроссовки лёгкими даже под сильным дождем. Подметка выполнена из износостойкой резины с микрорисунком, гарантирующим стабильность на крутых поворотах трассы.

Цена: 16 312 руб. 7 049 руб. (-56%)

6. Марафонские кроссовки Anta Nitrogen (с азотным насыщением)

Характеристики: ▸ Технология подошвы: инновационная пена NITROEDGE (вспенивание азотом)

▸ Каркас: интегрированная углеродная пластина для стабилизации динамики

▸ Верх: бесшовная ультрасетка с максимальным уровнем вентиляции

▸ Назначение: длительный бег, марафоны, полумарафоны, скоростной накат

▸ Цена: 7 639 руб.

Специализированная марафонская модель от Anta, главной фишкой которой является промежуточная подошва NITROEDGE. Эта пена создается методом физического вспенивания с использованием жидкого азота. Технология позволяет добиться лёгкости, мягкости и при этом завидной долговечности. Подошва не «проседает» даже после сотен километров жесткой эксплуатации.

В подошву также интегрирована карбоновая вставка, которая стабилизирует стопу и помогает перенаправлять энергию приземления в отталкивание. Бесшовный продуваемый верх исключает появление мозолей, аккуратно облегая стопу.

Хороший инструмент для тех, кто планирует пробежать свой первый марафон.

Цена: 9 920 руб. 7 639 руб. (-23%)

7. Технологичные кроссовки Peak TAICHI UP30 5.0

Характеристики: ▸ Амортизация: адаптивная умная пена TAICHI + скоростной слой P-SOON

▸ Конструкция: полноразмерное карбоновое шасси новой геометрии

▸ Верх: эластичный дышащий плетеный материал Flyknit премиум-класса

▸ Назначение: универсальный скоростной бег, темповые тренировки, соревнования

▸ Цена: 7 807 руб.

Закрывает беговую подборку пятое поколение легендарных UP30 от PEAK. Фишка тут в использование адаптивного материала TAICHI. Эта пена меняет свои свойства в зависимости от нагрузки: при спокойной ходьбе она остается ультрамягкой, но если побежать и увеличить силу удара, как молекулы связываются, превращая подошву в пружину.

В юбилейной версии 5.0 инженеры объединили мягкую пену TAICHI, скоростную пену P-SOON и обновленную карбоновую пластину. В результате получился один из самых комфортных и технологичных универсалов на рынке. Эластичный верх Flyknit бережно держит ногу, а скидка под 50% делает эту пару обязательным приобретением для бегунов любого уровня.

Цена: 14 838 руб. 7 807 руб. (-47%)