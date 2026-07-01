моё избранное Пользовательское соглашение

Как за минуту вернуть уведомления в VK (ВКонтакте) на iPhone

Найден способ, как за несколько шагов вернуть пуши в приложении VK.
Артём Баусов avatar |
13
Как за минуту вернуть уведомления в VK (ВКонтакте) на iPhone

У владельцев iPhone появился способ вернуть уведомления от VK, которые будут вести прямо в приложение.

Для этого нужно:

wp-image-1378686wp-image-1378687wp-image-1378688wp-image-1378689wp-image-1378690wp-image-1378691wp-image-1378692

1. Введите в Safari адрес m.vk.com и авторизуйтесь, если понадобится.

2. Нажмите на три точки внизу экрана. Если их нет, переходите к следующему шагу.

3. Нажмите «Поделиться».

4. Выберите «Показать больше» или просто пролистайте вниз.

5. Нажмите «Добавить на экран Домой».

6. На главном экране появится иконка ВКонтакте — нажмите на неё

7. Нажмите «Разрешить», чтобы получать уведомления

Так вы сможете авторизоваться в соцсети и включить уведомления о новых сообщениях. При нажатии на уведомление на iPhone откроется приложение ВКонтакте, как и раньше. Поэтому важно не удалять приложение.

👍 Рекомендуем

VK удалили из App Store. Как теперь установить ВКонтакте или вернуть мессенджер на iPhone: все рабочие способы

Сейчас расскажем, что делать владельцам iPhone и iPad, если ВКонтакте или другие сервисы компании уже установлены, их случайно удалили или нужно поставить приложения на новое устройство…→

40
10
1
13
VK инструкции Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Найден способ, как за несколько шагов вернуть пуши в приложении VK.

13 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:57

    О, прикольный способ, а то уведомления в ВК вечно глючили. Попробую сейчас сделать.

    2
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. tpaktopuct90 avatar
    tpaktopuct90 сегодня в 14:02

    Заблочат уведомления от PWA, по территориальной принадлежности и всё) 

    3
    2
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(