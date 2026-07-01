Как за минуту вернуть уведомления в VK (ВКонтакте) на iPhone

У владельцев iPhone появился способ вернуть уведомления от VK, которые будут вести прямо в приложение.

Для этого нужно:

1. Введите в Safari адрес m.vk.com и авторизуйтесь, если понадобится.

2. Нажмите на три точки внизу экрана. Если их нет, переходите к следующему шагу.

3. Нажмите «Поделиться».

4. Выберите «Показать больше» или просто пролистайте вниз.

5. Нажмите «Добавить на экран Домой».

6. На главном экране появится иконка ВКонтакте — нажмите на неё

7. Нажмите «Разрешить», чтобы получать уведомления

Так вы сможете авторизоваться в соцсети и включить уведомления о новых сообщениях. При нажатии на уведомление на iPhone откроется приложение ВКонтакте, как и раньше. Поэтому важно не удалять приложение.

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