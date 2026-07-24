Евросоюз ввёл санкции против Ozon Банка, Яндекс Банка и WB Банка. Что будет с их приложениями

Евросоюз опубликовал 21-й пакет санкций против России, в который вошли Ozon Банк, Яндекс Банк, WB Банк, Точка Банк и МТС Банк. Всего в списке 98 банков.

Скорее всего, приложения банков, попавших под санкции, будут удалены из App Store и Google Play. Ранее то же самое произошло с другими банковскими приложениями и приложениями VK, которые были удалены после введения санкций ЕС.

Представитель Точка Банка сообщил iPhones.ru, что введение санкций не повлияет на его работу.

Новые ограничения не оказывают влияния на устойчивость Точка Банка и качество обслуживания клиентов. Все сервисы банка работают в штатном режиме, платежи и другие операции проводятся без изменений. Мы заранее адаптировали инфраструктуру международных расчетов к меняющимся внешним условиям и выстроили устойчивую модель сопровождения ВЭД. Она основана на использовании национальных валют, диверсифицированных платежных маршрутов и альтернативных каналов взаимодействия с зарубежными контрагентами. Благодаря этому клиенты банка продолжают вести внешнеэкономическую деятельность без изменений в привычных процессах.

Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк пока что никак не комментировали новые санкции.

[Интерфакс]

8 3 3