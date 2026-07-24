моё избранное Пользовательское соглашение

Евросоюз ввёл санкции против Ozon Банка, Яндекс Банка и WB Банка. Что будет с их приложениями

Илья Сидоров avatar | сегодня в 11:23
10
Евросоюз ввёл санкции против Ozon Банка, Яндекс Банка и WB Банка. Что будет с их приложениями

Евросоюз опубликовал 21-й пакет санкций против России, в который вошли Ozon Банк, Яндекс Банк, WB Банк, Точка Банк и МТС Банк. Всего в списке 98 банков.

Скорее всего, приложения банков, попавших под санкции, будут удалены из App Store и Google Play. Ранее то же самое произошло с другими банковскими приложениями и приложениями VK, которые были удалены после введения санкций ЕС.

Представитель Точка Банка сообщил iPhones.ru, что введение санкций не повлияет на его работу.

Новые ограничения не оказывают влияния на устойчивость Точка Банка и качество обслуживания клиентов. Все сервисы банка работают в штатном режиме, платежи и другие операции проводятся без изменений.

Мы заранее адаптировали инфраструктуру международных расчетов к меняющимся внешним условиям и выстроили устойчивую модель сопровождения ВЭД. Она основана на использовании национальных валют, диверсифицированных платежных маршрутов и альтернативных каналов взаимодействия с зарубежными контрагентами. Благодаря этому клиенты банка продолжают вести внешнеэкономическую деятельность без изменений в привычных процессах.

Ozon Банк, Яндекс Банк и WB Банк пока что никак не комментировали новые санкции.

[Интерфакс]

8
3
3
10
OZON Wildberries банки мтс приложения Яндекс Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Евросоюз опубликовал 21-й пакет санкций против России, в который вошли Ozon Банк, Яндекс Банк, WB Банк, Точка Банк и МТС Банк. Всего в списке 98 банков. Скорее всего, приложения банков, попавших под санкции, будут удалены из App Store и Google Play. Ранее то же самое произошло с другими банковскими приложениями и приложениями VK, которые были...

10 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:07

    Опять приложения из сторов удалят. Как теперь ими пользоваться без всяких костылей?

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(