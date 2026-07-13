Евросоюз ввел санкции против VK и MAX

Евросоюз объявил о том, что вводит санкции против VK и юрлица мессенджера MAX.

В документе VK указана как материнская компания ООО «Коммуникационная платформа», которое занимается разработкой и управлением MAX. Обе компании включены в список как самостоятельные юридические лица. Под санкции также попала гендиректор Елена Багудина.

► Как вернуть MAX на iPhone

Совет ЕС утверждает, что разработка MAX проходила под контролем ФСБ, которая установила требования к приложению.

В обосновании санкций европейские власти ссылаются на «многочисленных экспертов», по мнению которых MAX может отслеживать коммуникации и использование VPN, собирать сведения о других приложениях на устройстве, получать доступ к адресной книге, определять местоположение пользователей и устанавливать автономные обновления.

► Как вернуть VK на iPhone

Совет ЕС также утверждает, что российские власти использовали полученную через MAX информацию, чтобы оштрафовать пользователя за опубликованный в приложении контент. Конкретное дело и имя человека не приводятся.

Кроме того, в документе говорится, что VK передавала российским властям данные пользователей своих сервисов, публиковавших запрещенный контент, а также участвовала в ограничении VPN. Кроме того, в ЕС считают, что блокировки иностранных соцсетей и мессенджеров помогли VK и MAX увеличить выручку и долю рынка.

Санкции ЕС не влияют на работу VK и МАХ. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме. — VK

Гражданам и организациям из стран ЕС запрещено предоставлять этим организациям денежные средства и другие экономические ресурсы.

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