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Новые Apple Pencil получат заменяемые аккумуляторы и выйдут в 2027 году

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:56
Новые Apple Pencil получат заменяемые аккумуляторы и выйдут в 2027 году

Bloomberg сообщает, что Apple готовит сразу две новые модели Apple Pencil: базовую версию с USB-C и Pro.

По словам Марка Гурмана, компания работает над тем, чтобы соответствовать новым требованиям Евросоюза, которые обязывают производителей делать аккумуляторы устройств более простыми для замены. По этой причинех- новые стилусы могут получить обновлённую систему питания, которая потенциально позволит менять батарею.

Других подробностей о новинках пока нет. Неизвестно, изменится ли их дизайн или появятся ли новые функции.

Apple apple pencil Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Bloomberg сообщает, что Apple готовит сразу две новые модели Apple Pencil: базовую версию с USB-C и Pro. По словам Марка Гурмана, компания работает над тем, чтобы соответствовать новым требованиям Евросоюза, которые обязывают производителей делать аккумуляторы устройств более простыми для замены. По этой причинех- новые стилусы могут получить обновлённую систему питания, которая потенциально позволит менять батарею....

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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