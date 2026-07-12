Новые Apple Pencil получат заменяемые аккумуляторы и выйдут в 2027 году

Bloomberg сообщает, что Apple готовит сразу две новые модели Apple Pencil: базовую версию с USB-C и Pro.

По словам Марка Гурмана, компания работает над тем, чтобы соответствовать новым требованиям Евросоюза, которые обязывают производителей делать аккумуляторы устройств более простыми для замены. По этой причинех- новые стилусы могут получить обновлённую систему питания, которая потенциально позволит менять батарею.

Других подробностей о новинках пока нет. Неизвестно, изменится ли их дизайн или появятся ли новые функции.