Забудьте про Леруа. 7 качественных и дешёвых инструментов с AliExpress для дома и гаража

Хороший инструмент был и остаётся половиной успеха в любом ремонте. Вот только мало смысла покупать такой в строительном магазине, с наценками-то. Можно душевно сэкономить и закупить то же самое с AliExpress.

Сейчас идут отличные сезонные распродажи, на которых базовые наборы, электроинструмент и полезные мужские гаджеты отдают с выгодой до 70%. В подборке ждут бесщеточные моторы, надежная хром-ванадиевая сталь и полезные штуки, которые экономят время и силы.

Смотрим, чем быстро накачать колесо на трассе, как перекусить толстый провод и где взять полезный аккумуляторный инструмент под стандарт Makita.

1. Портативный автомобильный компрессор Baseus

Характеристики: ▸ Тип: беспроводной портативный воздушный насос

▸ Индикация: цифровой ЖК-дисплей с точным манометром

▸ Питание: встроенный мощный аккумулятор, зарядка по Type-C

▸ Назначение: подкачка шин авто, мотоциклов, велосипедов, мячей

▸ Цена: 1 867 руб.

Этот компактный гаджет от Baseus размером с пауэрбанк легко помещается в бардачке, но обладает мощностью, чтобы накачать с нуля пробитое колесо кроссовера на трассе.

Пользоваться им максимально просто: выставляете на экране нужное давление, нажимаете кнопку, и компрессор автоматически остановится, когда достигнет заданного значения. Аккумулятор позволяет подкачать несколько колёс на одном заряде.

Ещё на корпусе предусмотрен яркий фонарик для работы в темноте. Однозначный мастхэв для автовладельца.

Цена: 3 981 руб. 1 867 руб. (-53%)

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2. Электрическая прецизионная отвертка Xiaomi Mijia

Характеристики: ▸ Привод: бесщеточный микромотор с 2 режимами крутящего момента

▸ Комплектация: 24 магнитные биты из инструментальной стали S2

▸ Корпус: анодированный алюминиевый пенал

▸ Назначение: ремонт смартфонов, ноутбуков, часов, очков

▸ Цена: 1 995 руб.

Легендарный набор точных отверток от Xiaomi, который теперь обзавелся встроенным мотором. Это идеальный инструмент для тех, кто любит самостоятельно обслуживать технику, менять батареи в смартфонах, чистить ноутбуки от пыли или чинить мелкую электронику.

Электрический привод экономит время при выкручивании винтов. В стильном металлическом кейсе, который открывается по легкому нажатию, скрыты 24 высокопрочные биты из стали S2. Они намагничены, поэтому крошечные винтики не потеряются в процессе работы.

Сама отвертка заряжается от обычного кабеля Type-C, а полного заряда хватает на закручивание сотен крепежей.

Цена: 2 990 руб. 1 995 руб. (-33%)

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3. Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATUOPRO (под батареи Makita)

Характеристики: ▸ Патрон: быстрозажимной, 10 мм

▸ Трансмиссия: 2 скорости (для сверления и закручивания)

▸ Питание: совместимость с аккумуляторами стандарта Makita 18 В (LXT)

▸ Особенности: компактный корпус, встроенная подсветка рабочей зоны

▸ Цена: 1 379 руб.

Если у вас в гараже или мастерской есть аккумуляторы на 18 Вольт от Makita (или их китайские аналоги), то эта «тушка» станет самым выгодным приобретением сезона. Вы получаете полноценную, мощную дрель-шуруповерт практически даром, не переплачивая за зарядное устройство и батареи в комплекте.

Тут 10-мм патрон, двухскоростной редуктор, а ещё муфта регулировки крутящего момента, чтобы не срывать шлицы на саморезах при сборке деликатной мебели. Корпус компактный и легкий, хорошо лежит в руке, а прорезиненная рукоятка гасит вибрации. Почти 20 тысяч заказов и две тысячи хороших отзывов.

Цена: 1 918 руб. 1 379 руб. (-28%)

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4. Большой комбинированный набор DEKO (228 предметов)

Характеристики: ▸ Количество предметов: 228 (торцевые головки, трещотки, ключи, биты, пассатижи)

▸ Упаковка: ударопрочный пластиковый кейс с жесткой фиксацией

▸ Материал: кованая сталь с антикоррозийным покрытием

▸ Назначение: ремонт авто, сантехники, сборка мебели, домашние работы

▸ Цена: 3 895 руб.

Стартовый набор, который закрывает 99% бытовых и гаражных потребностей. Вместо того чтобы каждый раз бегать в магазин за нужной головкой, шестигранником или ключом нестандартного размера, вы просто берёте этот чемодан.

Внутри есть абсолютно всё, от часовых отверток и рулетки до мощных воротков и трещоток с арсеналом торцевых головок.

Обычно подобные гигантские комплекты стоят далеко за 10-12 тысяч рублей, но сейчас на DEKO действует скидка в 71%. Народу нравится, отзывов много, сам себе на дачу такой заказал, чтобы всё нужное наконец-то было собрано в одном месте.

Цена: 13 659 руб. 3 895 руб. (-71%)

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5. Электрический бесщеточный секатор PATUOPRO (Makita 18V)

Характеристики: ▸ Двигатель: надежный бесщеточный (Brushless)

▸ Рез: лезвия из высокоуглеродистой стали, ветки до 30 мм в диаметре

▸ Питание: совместим с аккумуляторами Makita 18 В

▸ Назначение: обрезка сада, деревьев, кустарников, виноградников

▸ Цена: 2 280 руб.

Если у вас есть дача или загородный дом, этот инструмент сэкономит часы времени и убережёт суставы. Аккумуляторный секатор перекусывает ветви толщиной до 3 сантиметров с лёгкостью, как будто режешь бумагу. Достаточно нажатия на курок.

Внутри стоит бесщеточный мотор, который не требует обслуживания. Лезвия заточены лазером и оставляют идеально ровный срез, не травмируя кору деревьев, что критически важно при сезонной обрезке сада.

Как и в случае с дрелью выше, секатор продается в виде «тушки» под стандарт аккумуляторов Makita 18V.

Цена: 3 915 руб. 2 280 руб. (-42%)

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6. Премиальный мультитул Daicamping DL12

Характеристики: ▸ Инструменты: плоскогубцы со сменными кусачками, нож, пила, ножницы, стропорез

▸ Материал: нержавеющая сталь, основное лезвие из высокоуглеродистого сплава

▸ Безопасность: все инструменты жестко фиксируются замком Liner Lock

▸ Комплектация: прочный нейлоновый чехол на пояс

▸ Цена: 2 005 руб.

Daicamping давно окрестили «убийцей Leatherman». Это тяжелый, монолитный и безупречно собранный мультитул, который язык не повернется назвать китайской поделкой.

Здесь нет люфтов, основное лезвие бритвенно острое прямо из коробки, а кусачки на пассатижах имеют съемные твердосплавные губки (в комплекте даже идут запасные!).

Модель DL12 имеет большие ножницы и пилу по дереву, помимо прочего. Каждый инструмент защёлкивается замком при открытии, так что лезвие случайно не сложится на пальцы при силовой работе.

Идеальный мужской гаджет на каждый день (EDC), для походов, рыбалки или чтобы бросить в бардачок на всякий случай.

Цена: 3 411 руб. 2 005 руб. (-41%)

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7. Лазерный дальномер INKERSI KE50 (до 50 метров)

Характеристики: ▸ Дальность: высокоточные измерения от 0.05 до 50 метров

▸ Функционал: площадь, объем, расчет по теореме Пифагора, непрерывное измерение

▸ Дисплей: инверсный ЖК-экран с яркой подсветкой

▸ Назначение: ремонт, планировка мебели, расчет стройматериалов

▸ Цена: 1 119 руб.

Лазерный дальномер переводит любой ремонт и планировку квартиры на другой уровень комфорта. Не нужен напарник, чтобы придержать край ленты в другом конце комнаты: прислоняете прибор к стене, жмёте кнопку, и расстояние до миллиметра отображается на экране.

Гаджет от INKERSI умеет автоматически высчитывать площадь стен (полезно для покупки обоев или краски) и объем помещения. Благодаря теореме Пифагора он может замерить даже недоступную высоту фасада дома.

Прибор защищен от пыли и брызг, работает быстро и без сбоев. Скидка в 70% делает его самым полезным приобретением для тех, кто затеял ремонт.

Цена: 3 721 руб. 1 119 руб. (-70%)

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