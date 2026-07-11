Apple подала в суд на OpenAI за кражу информации для разработки своего ИИ-устройства

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов и интеллектуальной собственности при разработке ИИ-устройства.

По версии Apple, бывшие сотрудники компании на протяжении нескольких месяцев передавали OpenAI информацию о неанонсированных продуктах, компонентах, технологиях производства и поставщиках. Перед увольнением из Apple они отправляли себе конфиденциальные документы по электронной почте.

В одном из случаев OpenAI убедила одного из производителей применить определённую секретную технологию обработки металла, заявив, что действует с разрешения Apple.

Главными фигурантами иска названы бывший дизайнер Apple Танг Тан, который сейчас руководит разработкой аппаратного обеспечения OpenAI, и бывший инженер Чан Лю. После ухода из Apple Чан Лю сохранил у себя выданный компанией ноутбук и воспользовался уязвимостью, чтобы загрузить десятки конфиденциальных документов уже во время работы в OpenAI.

Apple требует запретить OpenAI использовать спорные технологии и взыскать компенсацию, размер которой определит суд. [MacRumors]

2 2 1