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Apple подала в суд на OpenAI за кражу информации для разработки своего ИИ-устройства

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:49
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Apple подала в суд на OpenAI за кражу информации для разработки своего ИИ-устройства

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов и интеллектуальной собственности при разработке ИИ-устройства.

По версии Apple, бывшие сотрудники компании на протяжении нескольких месяцев передавали OpenAI информацию о неанонсированных продуктах, компонентах, технологиях производства и поставщиках. Перед увольнением из Apple они отправляли себе конфиденциальные документы по электронной почте.

В одном из случаев OpenAI убедила одного из производителей применить определённую секретную технологию обработки металла, заявив, что действует с разрешения Apple.

Главными фигурантами иска названы бывший дизайнер Apple Танг Тан, который сейчас руководит разработкой аппаратного обеспечения OpenAI, и бывший инженер Чан Лю. После ухода из Apple Чан Лю сохранил у себя выданный компанией ноутбук и воспользовался уязвимостью, чтобы загрузить десятки конфиденциальных документов уже во время работы в OpenAI.

Apple требует запретить OpenAI использовать спорные технологии и взыскать компенсацию, размер которой определит суд. [MacRumors]

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Apple OpenAI иски и суды Новости
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iPhones.ru
Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов и интеллектуальной собственности при разработке ИИ-устройства. По версии Apple, бывшие сотрудники компании на протяжении нескольких месяцев передавали OpenAI информацию о неанонсированных продуктах, компонентах, технологиях производства и поставщиках. Перед увольнением из Apple они отправляли себе конфиденциальные документы по электронной почте. В одном из случаев OpenAI...

1 комментарий

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    KLIM
    сегодня в 11:47

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