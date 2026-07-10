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7 новых сериалов 2026 года, которые сейчас смотря все. Осторожно, после первой серии не оторваться

Артём Баусов avatar | сегодня в 14:00
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За первую половину 2026 года вышло уже немало достойных сериалов. Одни стали неожиданными хитами, другие привлекли внимание необычным сюжетом или звездным актерским составом.

Собрали семь новинок, с которых можно начать знакомство с сериалами этого года. А какие-то и продолжить смотреть.

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Поехали.

1. Укрытие, 3 сезон

Оригинальное название: Silo

Жанр: фантастика, драма, триллер
Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,8 (Кинопоиск), IMDb – 8,1
Страна: США
Режиссёр: Берт, Майкл Диннер, Арик Авелино
В ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Чиназа Уче, Харриет Уолтер, Тим Роббинс

В недалёком будущем 10 тысяч выживших укрываются в гигантском 144-этажном бункере. Его обитатели уверены, что внешний мир погиб, воздух отравлен, а любой выход на поверхность грозит смертью.

О том, что происходит снаружи, люди узнают только с огромных экранов, куда выводится изображение с внешних камер. Каждый день они видят один и тот же безжизненный серый пейзаж и беспрекословно следуют установленным правилам. Главное из них — никогда не покидать бункер.

Где смотреть: Google

2. Бухта вдов

Оригинальное название: Widow’s Bay

Жанр: ужасы, драма, комедия
Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,5 (Кинопоиск), IMDb – 8,3
Страна: США
Режиссёр: Хиро Мураи, Эндрю ДеЯнг, Сэмюэл Донован
В ролях: Мэттью Риз, Кингстон Руми Сауфвик, Кейт О’Флинн, Кевин Кэрролл, Дейл Дикки

Том Лофтис занимает пост мэра небольшого города на острове у побережья Новой Англии. Его главная цель — оживить местную экономику и привлечь туристов.

Однако планы Тома не находят поддержки у суеверных жителей. Они уверены, что остров проклят, а череда зловещих происшествий лишь укрепляет их в этом убеждении.

Где смотреть: Google

3. Пони

Оригинальное название: Ponies

Жанр: триллер, драма
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,3 (Кинопоиск), IMDb – 7,1
Страна: США
Режиссёр: Сюзанна Фогель, Вьет Нгуен, Элли Панкив
В ролях: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Эдриан Лестер, Артём Гильц

Москва, 1977 год. После загадочной гибели мужей на территории СССР сотрудницы американского посольства Би и Твила становятся агентами ЦРУ.

Вместе они начинают собственное расследование и постепенно выходят на след заговора, связанного с произошедшей трагедией.

Где смотреть: Google

4. Большие ошибки

Оригинальное название: Big Mistakes

Жанр: комедия, криминал
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,9 (Кинопоиск), IMDb – 7,2
Страна: США
Режиссёр: Дин Холлэнд
В ролях: Лори Меткаф, Дэн Леви, Тейлор Ортега, Джек Иннанен, Эбби Куинн

Брат и сестра Ник и Морган хотят достать подарок для умирающей бабушки, но неудачная кража неожиданно приводит их в мир организованной преступности.

Оказавшись в руках опасных людей, герои вынуждены выполнять поручения мафии и раз за разом попадать в нелепые, но смертельно опасные ситуации.

Где смотреть: Google

5. Звездный городок

Оригинальное название: Star City

Жанр: фантастика, драма
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,0 (Кинопоиск), IMDb – 7,2
Страна: США
Режиссёр: Кася Адамик, Ник Мерфи, Джэми Пэйн
В ролях: Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О’Кейси, Руби Эшборн Серкис, Элис Энглерт

1960-е годы. Советский космонавт становится первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

За этим историческим достижением стоит огромная команда из Звёздного городка. Космонавты, инженеры и сотрудники спецслужб рискуют всем, чтобы приблизить человечество к новым открытиям.

Где смотреть: Google

6. Память убийцы

Оригинальное название: Memory of a Killer

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,6 (Кинопоиск), IMDb – 6,9
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Петрарка, Тоа Фрейзер, Джон Фоусет
В ролях: Патрик Демпси, Майкл Империоли, Ричард Кларкин, Ал Сапиенца, Дженни Рэйвен

В Нью-Йорке Анджело Дойла знают как опасного наёмного убийцу. Однако в небольшом Куперстауне на севере штата он ведёт совсем другую жизнь — примерного семьянина и обычного продавца.

Годами Анджело удаётся скрывать правду от близких, но всё меняется, когда у него появляются первые признаки болезни Альцгеймера. Постепенно две его жизни начинают сталкиваться.

Где смотреть: Google

7. Дерзость

Оригинальное название: The Audacity

Жанр: триллер, драма
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,6 (Кинопоиск), IMDb – 6,2
Страна: США
Режиссёр: Люси Форбс, Александр Буоно, Дэниэл Грэй Лонгино
В ролях: Билли Магнуссен, Зак Галифианакис, Люси Панч, Саймон Хелберг, Сара Голдберг

Кремниевая долина. Амбициозный глава технологической компании Дункан Парк, который называет себя «создателем будущего», оказывается в центре скандала из-за крупной утечки данных. Вместе со своим психологом Джоанн Фелдер он пытается спасти бизнес и репутацию.

Единственной надеждой становится влиятельный магнат Карл Бардольф. Но после того, как переговоры заканчиваются вилкой в руке Дункана, тот понимает: за деньги и спасение компании придётся заплатить гораздо больше, чем он рассчитывал.

Где смотреть: Кинопоиск

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За первую половину 2026 года вышло уже немало достойных сериалов. Одни стали неожиданными хитами, другие привлекли внимание необычным сюжетом или звездным актерским составом. Собрали семь новинок, с которых можно начать знакомство с сериалами этого года. А какие-то и продолжить смотреть. Поехали. 1. Укрытие, 3 сезон Оригинальное название: Silo Жанр: фантастика, драма, триллер Зрительский рейтинг: ⭐️...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 15:16

    Укрытие жду больше всего. Первый сезон был просто пушка, надеюсь третий не подведет.

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    onaggm
    onaggm сегодня в 15:36

    Первый – пушка. Второй жвачка. Третий не досмотрел первую серию и так понятно что весь сезон память будет восстанавливать..

    2
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    LordFappington
    LordFappington сегодня в 17:42

    Посмотрел первые 2 сезона. Пока ждал третий – прочел книги первоисточники… Теперь смотреть сериал дальше не хочется ибо отсебятина повсюду.

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