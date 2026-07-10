7 новых сериалов 2026 года, которые сейчас смотря все. Осторожно, после первой серии не оторваться

За первую половину 2026 года вышло уже немало достойных сериалов. Одни стали неожиданными хитами, другие привлекли внимание необычным сюжетом или звездным актерским составом.
Собрали семь новинок, с которых можно начать знакомство с сериалами этого года. А какие-то и продолжить смотреть.
Поехали.
1. Укрытие, 3 сезон
Оригинальное название: Silo
Жанр: фантастика, драма, триллер
Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,8 (Кинопоиск), IMDb – 8,1
Страна: США
Режиссёр: Берт, Майкл Диннер, Арик Авелино
В ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Чиназа Уче, Харриет Уолтер, Тим Роббинс
В недалёком будущем 10 тысяч выживших укрываются в гигантском 144-этажном бункере. Его обитатели уверены, что внешний мир погиб, воздух отравлен, а любой выход на поверхность грозит смертью.
О том, что происходит снаружи, люди узнают только с огромных экранов, куда выводится изображение с внешних камер. Каждый день они видят один и тот же безжизненный серый пейзаж и беспрекословно следуют установленным правилам. Главное из них — никогда не покидать бункер.
Где смотреть: Google
2. Бухта вдов
Оригинальное название: Widow’s Bay
Жанр: ужасы, драма, комедия
Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,5 (Кинопоиск), IMDb – 8,3
Страна: США
Режиссёр: Хиро Мураи, Эндрю ДеЯнг, Сэмюэл Донован
В ролях: Мэттью Риз, Кингстон Руми Сауфвик, Кейт О’Флинн, Кевин Кэрролл, Дейл Дикки
Том Лофтис занимает пост мэра небольшого города на острове у побережья Новой Англии. Его главная цель — оживить местную экономику и привлечь туристов.
Однако планы Тома не находят поддержки у суеверных жителей. Они уверены, что остров проклят, а череда зловещих происшествий лишь укрепляет их в этом убеждении.
Где смотреть: Google
3. Пони
Оригинальное название: Ponies
Жанр: триллер, драма
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,3 (Кинопоиск), IMDb – 7,1
Страна: США
Режиссёр: Сюзанна Фогель, Вьет Нгуен, Элли Панкив
В ролях: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Эдриан Лестер, Артём Гильц
Москва, 1977 год. После загадочной гибели мужей на территории СССР сотрудницы американского посольства Би и Твила становятся агентами ЦРУ.
Вместе они начинают собственное расследование и постепенно выходят на след заговора, связанного с произошедшей трагедией.
Где смотреть: Google
4. Большие ошибки
Оригинальное название: Big Mistakes
Жанр: комедия, криминал
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,9 (Кинопоиск), IMDb – 7,2
Страна: США
Режиссёр: Дин Холлэнд
В ролях: Лори Меткаф, Дэн Леви, Тейлор Ортега, Джек Иннанен, Эбби Куинн
Брат и сестра Ник и Морган хотят достать подарок для умирающей бабушки, но неудачная кража неожиданно приводит их в мир организованной преступности.
Оказавшись в руках опасных людей, герои вынуждены выполнять поручения мафии и раз за разом попадать в нелепые, но смертельно опасные ситуации.
Где смотреть: Google
5. Звездный городок
Оригинальное название: Star City
Жанр: фантастика, драма
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,0 (Кинопоиск), IMDb – 7,2
Страна: США
Режиссёр: Кася Адамик, Ник Мерфи, Джэми Пэйн
В ролях: Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О’Кейси, Руби Эшборн Серкис, Элис Энглерт
1960-е годы. Советский космонавт становится первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
За этим историческим достижением стоит огромная команда из Звёздного городка. Космонавты, инженеры и сотрудники спецслужб рискуют всем, чтобы приблизить человечество к новым открытиям.
Где смотреть: Google
6. Память убийцы
Оригинальное название: Memory of a Killer
Жанр: боевик, триллер, драма, криминал
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,6 (Кинопоиск), IMDb – 6,9
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Петрарка, Тоа Фрейзер, Джон Фоусет
В ролях: Патрик Демпси, Майкл Империоли, Ричард Кларкин, Ал Сапиенца, Дженни Рэйвен
В Нью-Йорке Анджело Дойла знают как опасного наёмного убийцу. Однако в небольшом Куперстауне на севере штата он ведёт совсем другую жизнь — примерного семьянина и обычного продавца.
Годами Анджело удаётся скрывать правду от близких, но всё меняется, когда у него появляются первые признаки болезни Альцгеймера. Постепенно две его жизни начинают сталкиваться.
Где смотреть: Google
7. Дерзость
Оригинальное название: The Audacity
Жанр: триллер, драма
Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,6 (Кинопоиск), IMDb – 6,2
Страна: США
Режиссёр: Люси Форбс, Александр Буоно, Дэниэл Грэй Лонгино
В ролях: Билли Магнуссен, Зак Галифианакис, Люси Панч, Саймон Хелберг, Сара Голдберг
Кремниевая долина. Амбициозный глава технологической компании Дункан Парк, который называет себя «создателем будущего», оказывается в центре скандала из-за крупной утечки данных. Вместе со своим психологом Джоанн Фелдер он пытается спасти бизнес и репутацию.
Единственной надеждой становится влиятельный магнат Карл Бардольф. Но после того, как переговоры заканчиваются вилкой в руке Дункана, тот понимает: за деньги и спасение компании придётся заплатить гораздо больше, чем он рассчитывал.
Где смотреть: Кинопоиск
🍿 Ещё посмотреть
▸ Настоящий тестостерон. 7 брутальных фильмов с главными красавцами Голливуда, которые должен увидеть каждый
▸ Лето начинается мощно. 8 самых ожидаемых фильмов и сериалов июня 2026, которые нельзя пропустить
▸ 7 новых фильмов и сериалов 2026 года, которые уже вышли онлайн. Один хит ждали годами
3 комментария