7 новых фильмов и сериалов 2026 года, которые уже вышли онлайн. Один хит ждали годами

Если кажется, что в кино уже нечем удивить, то вторая половина 2026 года готова поспорить с этим.

На домашние экраны возвращаются культовые франшизы в цифровом виде, выходят долгожданные продолжения сериалов, есть и совсем новое кино. Собрали семь самых интересных новинок, которые стоит добавить в список к просмотру.

Поехали.

1. История игрушек 5

Оригинальное название: Toy Story 5

Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный

Рейтинг: Кинопоиск: 7,6/ IMDb: 7,7

Страна: США

Режиссёр: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон

В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Конан О’Брайен, Скарлет Спирс

Вуди, Джесси и Базз Лайтер снова оказываются перед испытанием: Бонни всё больше увлекается планшетом ЛилиПадом, и привычные игрушки постепенно отходят для неё на второй план.

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👍 Рекомендуем В России тайно крутят «Историю игрушек 5». Стоит ли смотреть новый хит Pixar с рекордными 95% от зрителей Вот уже две недели прошло с релиза новой части «Истории игрушек» за рубежом и почти неделя со старта неофициального проката в России. За это время новинка собрала свыше $585 млн в мировом прокате и лидирует в американском бокс-офисе. На Rotten Tomatoes у мультика 92% положительных рецензий, а зрительский рейтинг достиг 95%…→

2. Аватар: Легенда об Аанге, сериал, 2 сезон

Оригинальное название: Avatar: The Last Airbender

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения

Рейтинг: Кинопоиск: 7,2/ IMDb: 7,2

Страна: США

Режиссёр: Джаббар Райсани, Майкл Гои, Розанна Лян

В ролях: Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли, Даллас Лю, Пол Ли

Аанг и его друзья отправляются в опасное путешествие по Царству Земли. Команда противостоит магам огня, скрывается от принцессы Азулы и пытается спасти от падения великий город Ба Синг Се.

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3. Дьявол носит Prada 2

Оригинальное название: The Devil Wears Prada 2

Жанр: драма

Рейтинг: Кинопоиск: 6,8/ IMDb: 6,7

Страна: США

Режиссёр: Дэвид Фрэнкел

В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Джастин Теру

Прошло 20 лет с тех пор, как Энди Сакс работала ассистенткой Миранды Пристли в журнале «Подиум». Теперь печатная пресса переживает кризис, редакцию сокращают, а Энди остаётся без работы. Получив шанс вернуться в журнал, она снова оказывается рядом с Мирандой.

Вместе им предстоит спасти «Подиум» и противостоять Эмили Чарлтон, которая теперь работает в крупном модном доме и хочет использовать слабость индустрии в своих интересах.

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4. Дом дракона, сериал, 3 сезон

Оригинальное название: House of the Dragon

Жанр: фэнтези, боевик, драма, мелодрама

Рейтинг: Кинопоиск: 8,1/ IMDb: 8,3

Страна: США

Режиссёр: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник

В ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн

После смерти короля Визериса дом Таргариенов раскалывается на два лагеря и вступает в жестокую борьбу за Железный трон. «Черных» возглавляет принцесса Рейнира, а на стороне «зеленых» оказывается ее бывшая близкая подруга Алисента, дочь десницы короля.

В борьбе за власть обе стороны ищут союзников, плетут интриги и все чаще прибегают к главному оружию Таргариенов — драконам.

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5. Укрытие, сериал, 3 сезон

Оригинальное название: Silo

Жанр: фантастика, драма, триллер

Рейтинг: Кинопоиск: 7,8/ IMDb: 8,1

Страна: США

Режиссёр: Берт, Майкл Диннер, Адам Бернштейн

В ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер, Чиназа Уче

Джульетта чудом выживает после принудительной «очистки», но возвращается без памяти. Теперь ей предстоит разобраться, что скрывают внешние бункеры, узнать правду о мире за пределами привычного укрытия и столкнуться с угрозами, которые могут изменить жизнь всего общества.

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6. Обсессия

Оригинальное название: Obsession

Жанр: ужасы, психологический хоррор, мистика

Рейтинг: Кинопоиск: 6,9/ IMDb: 7,4

Страна: США

Режиссёр: Карри Баркер

В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер

Беар давно и безответно влюблён в Никки. Однажды он находит загадочный магический артефакт, способный исполнить любое желание, и просит, чтобы девушка полюбила его больше всех на свете.

Желание срабатывает, но быстро оборачивается кошмаром: чувства Никки превращаются в опасную одержимость, а её поступки становятся всё более пугающими. Теперь Беару нужно исправить собственную ошибку и понять, что не все мечты должны сбываться.

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7. Следствие ведут овечки

Оригинальное название: The Sheep Detectives

Жанр: детектив, комедия, приключения

Рейтинг: Кинопоиск: 7,6/IMDb: 7,6

Страна: США, Великобритания, Германия, Ирландия

Режиссёр: Кайл Балда

В ролях: Хью Джекман, Эмма Томпсон, Брайан Крэнстон, Патрик Стюарт, Бретт Голдстин

Каждый вечер пастух Джордж Харди читает своим овцам детективы, не подозревая, что они прекрасно его понимают. Когда хозяина находят мёртвым, стадо решает само взяться за расследование.

Опираясь на логику, внимательность и знания из любимых книг, овцы начинают искать убийцу. Их расследование превращается в смешную и трогательную историю о дружбе, смелости и взаимовыручке.

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