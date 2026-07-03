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Apple может встроить новый датчик здоровья прямо в ремешок Apple Watch Series 12

Артём Баусов avatar |
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Apple может встроить новый датчик здоровья прямо в ремешок Apple Watch Series 12

Известный инсайдер Kosutami сообщил, что Apple Watch Series 12 могут получить новый датчик здоровья, который разместят не в корпусе часов, а прямо в ремешке.

Датчик будет встроен методом литья под давлением в силиконовый ремешок. Почему только в него, неизвестно. Вероятно, Apple пока не удалось реализовать такую конструкцию для ремешков из других материалов.

При этом инсайдер не уточнил, какие именно показатели сможет измерять новый датчик.

Ранее Apple уже патентовала подобные решения. Например, модульные ремешки с датчиками артериального давления и пота, самозатягивающийся ремешок для более точного считывания биометрических данных, а также датчик гидратации, определяющий концентрацию электролитов в поте.

К информации этого инсайдера стоит относиться с осторожностью, поскольку лишь часть его прогнозов сбывалась в свое время. [MacRumors]

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Apple Apple Watch Apple Watch series 12 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Известный инсайдер Kosutami сообщил, что Apple Watch Series 12 могут получить новый датчик здоровья, который разместят не в корпусе часов, а прямо в ремешке. Датчик будет встроен методом литья под давлением в силиконовый ремешок. Почему только в него, неизвестно. Вероятно, Apple пока не удалось реализовать такую конструкцию для ремешков из других материалов. При этом инсайдер...

2 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 22:27

    Опять Apple придумали как на аксессуарах заработать. Интересно только, что этот датчик реально мерить будет?

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  2. 🅰
    🅰🅻🅴🆇 (“”);
    сегодня в 22:59

    Об этом ходят слухи с момента появление технологического порта в месте креплении ремешка. Но воз и ныне там :)

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