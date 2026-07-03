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В iOS 27 нашли намек на AirPods Ultra со встроенными камерами для ИИ

Артём Баусов avatar |
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В iOS 27 нашли намек на AirPods Ultra со встроенными камерами для ИИ

Разработчик Сэн Генри Голд обнаружил во второй бета-версии iOS 27 код, который может указывать на новое устройство Apple с камерами.

В коде упоминается девайс с кодовым названием B790, способный передавать «два изображения с камер, расположенных по обе стороны головы пользователя». Изначально предполагалось, что речь может идти об умных очках Apple, однако более вероятным кандидатом считают новые AirPods с камерами.

Камеры будут использоваться для работы функции Visual Intelligence. Система сможет распознавать окружающие объекты и передавать информацию через Siri. Например, пользователь сможет посмотреть на растение, достопримечательность или предмет, а ассистент расскажет, что находится перед ним.

Сам код также содержит примеры работы Visual Intelligence. В частности, упоминаются распознавание достопримечательностей, текста и известных объектов типа Эйфелевой башни и обычной кофейной кружки.

Ранее стало известно, что Apple приостановила разработку ИИ-наушников AirPods Ultra, но причины неизвестны. [MacRumors]

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AirPods Apple iOS 27 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Разработчик Сэн Генри Голд обнаружил во второй бета-версии iOS 27 код, который может указывать на новое устройство Apple с камерами. В коде упоминается девайс с кодовым названием B790, способный передавать «два изображения с камер, расположенных по обе стороны головы пользователя». Изначально предполагалось, что речь может идти об умных очках Apple, однако более вероятным кандидатом считают...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Е
    Елена Крюкова
    вчера в 21:15

    Ух ты, уже представляем, как будем снимать всё вокруг в реальном времени! 😍🛸

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  2. К
    Кирилл
    сегодня в 3:53

    Тупость какого-то невероятного уже уровня. Какие эирподс ультра с камерами?! Где вы хоть какой-то намёк там могли прочитать?!
    Чёрным по синему написано: same scene, slight horizontal displacement. Эти камеры должны смотреть в одну сторону, значит это либо очечи либо айфоновские камеры.

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