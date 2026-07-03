В iOS 27 нашли намек на AirPods Ultra со встроенными камерами для ИИ

Разработчик Сэн Генри Голд обнаружил во второй бета-версии iOS 27 код, который может указывать на новое устройство Apple с камерами.

В коде упоминается девайс с кодовым названием B790, способный передавать «два изображения с камер, расположенных по обе стороны головы пользователя». Изначально предполагалось, что речь может идти об умных очках Apple, однако более вероятным кандидатом считают новые AirPods с камерами.

Камеры будут использоваться для работы функции Visual Intelligence. Система сможет распознавать окружающие объекты и передавать информацию через Siri. Например, пользователь сможет посмотреть на растение, достопримечательность или предмет, а ассистент расскажет, что находится перед ним.

Сам код также содержит примеры работы Visual Intelligence. В частности, упоминаются распознавание достопримечательностей, текста и известных объектов типа Эйфелевой башни и обычной кофейной кружки.

Ранее стало известно, что Apple приостановила разработку ИИ-наушников AirPods Ultra, но причины неизвестны. [MacRumors]

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