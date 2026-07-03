моё избранное Пользовательское соглашение

Apple приостановила разработку AirPods Pro со встроенной камерой

Илья Сидоров avatar |
2
Apple приостановила разработку AirPods Pro со встроенной камерой

Разработка новых AirPods Pro со встроенной камерой приостановлена, заявил инсайдер и коллекционер прототипов Apple под ником Kosutami. Больше никаких подробностей он не сообщил.

Заявление оказалось неожиданным, особенно на фоне того, что в мае Bloomberg писал о скором завершении разработки наушников. При этом издание отмечало, что Apple может отложить выпуск AirPods Pro с камерой, если её не устроит качество ИИ-функций.

Камеры в AirPods Pro будут использоваться для помощи ИИ в распознавании окружающей обстановки, а не для съёмки фото и видео.

[MacRumors]

6
2
1
2
AirPods AirPods Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Разработка новых AirPods Pro со встроенной камерой приостановлена, заявил инсайдер и коллекционер прототипов Apple под ником Kosutami. Больше никаких подробностей он не сообщил. Заявление оказалось неожиданным, особенно на фоне того, что в мае Bloomberg писал о скором завершении разработки наушников. При этом издание отмечало, что Apple может отложить выпуск AirPods Pro с камерой, если её...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Б
    Борис
    сегодня в 15:45

    Представители компаний, производящих капсульную эндоскопию, в панике: Apple якобы отменила проект AirPods с камерой — мол, если AirPods начнут снимать изнутри, пациенты перестанут покупать капсулы по несколько тысяч, а начнут глотать наушники по 199. Судя по всему, здравоохранение встретило перспективу «зуб да любовь» и сразу подало в суд. В ответ Apple заявила: «Мы только думали об улучшении качества звука».😁

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
    peper-
    peper- сегодня в 17:14

    Шутки-шутками, но это устройство потенциально может нарушать законы о персональных данных  во множестве стран. Запрещена скрытая съемка людей, для съемки и использования результатов требуется согласие, требуется показывать визуально и акустически, что человека снимают и т.д. А уж передача этой информации ИИ сразу должна быть под запретом. И можно придумать немало сценариев, когда владельцы будут использовать эти устройства, нарушая права третьих лиц, а эти самые третьи лица, вооружившись адвокатами, побегут подавать классовые иски на Apple на многие миллионы долларов.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(