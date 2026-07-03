Apple приостановила разработку AirPods Pro со встроенной камерой

Разработка новых AirPods Pro со встроенной камерой приостановлена, заявил инсайдер и коллекционер прототипов Apple под ником Kosutami. Больше никаких подробностей он не сообщил.

Заявление оказалось неожиданным, особенно на фоне того, что в мае Bloomberg писал о скором завершении разработки наушников. При этом издание отмечало, что Apple может отложить выпуск AirPods Pro с камерой, если её не устроит качество ИИ-функций.

Камеры в AirPods Pro будут использоваться для помощи ИИ в распознавании окружающей обстановки, а не для съёмки фото и видео.

[MacRumors]

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