Более 5 млн пользователей MAX на iPhone подключили уведомления о новых сообщениях

На начало июля 2026 года 5,3 млн пользователей iOS успешно подключили уведомления в MAX после удаления из App Store, сообщили ТАСС в пресс-службе мессенджера.
Ранее мы уже рассказывали про 5 рабочих способов, как можно вернуть удаленное приложение и восстановить пуши на iPhone. Вот ролик о том, как быстро восстановить уведомления на iPhone:
1. Откройте сайт web.max.ru в браузере Safari
2. Нажмите на три точки в нижней части экрана
3. Выберите Поделиться, затем Показать больше
4. Нажмите Добавить на экран Домой и подтвердите действие
5. После этого на экране появится иконка MAX
Вот и все. Останется только авторизоваться и подключить уведомления.
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