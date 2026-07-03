моё избранное Пользовательское соглашение

Более 5 млн пользователей MAX на iPhone подключили уведомления о новых сообщениях

Артём Баусов avatar |
20
Более 5 млн пользователей MAX на iPhone подключили уведомления о новых сообщениях

На начало июля 2026 года 5,3 млн пользователей iOS успешно подключили уведомления в MAX после удаления из App Store, сообщили ТАСС в пресс-службе мессенджера.

Ранее мы уже рассказывали про 5 рабочих способов, как можно вернуть удаленное приложение и восстановить пуши на iPhone. Вот ролик о том, как быстро восстановить уведомления на iPhone:

1. Откройте сайт web.max.ru в браузере Safari

2. Нажмите на три точки в нижней части экрана

3. Выберите Поделиться, затем Показать больше

4. Нажмите Добавить на экран Домой и подтвердите действие

5. После этого на экране появится иконка MAX

Вот и все. Останется только авторизоваться и подключить уведомления.

111
11
2
20
max мессенджеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
На начало июля 2026 года 5,3 млн пользователей iOS успешно подключили уведомления в MAX после удаления из App Store, сообщили ТАСС в пресс-службе мессенджера. Ранее мы уже рассказывали про 5 рабочих способов, как можно вернуть удаленное приложение и восстановить пуши на iPhone. Вот ролик о том, как быстро восстановить уведомления на iPhone: 1. Откройте сайт...

20 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:25

    Блин, а я и не знал про такой способ. Сейчас попробую через сафари добавить, а то пуши реально пропали.

    6
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. denisov.lesha avatar
    denisov.lesha сегодня в 13:25

    Не пресс-служба мейл ру, твёрдо и чётко 

    3
    2
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(