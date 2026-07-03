В КПРФ попросили Минцифры разблокировать Telegram в России

Депутаты фракции КПРФ направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой предоставить информацию об эффективности и целесообразности замедления и блокировки иностранных мессенджеров, включая Telegram.

Авторы обращения считают, что реальная польза от подобных ограничений остается сомнительной, тогда как неудобства от них ежедневно испытывают законопослушные пользователи.

По словам депутатов, на блокировку мессенджеров тратятся десятки миллиардов рублей.

В открытых источниках все чаще появляется информация о нецелесообразности дальнейшей блокировки некоторых соцсетей и, в частности, мессенджера Telegram.

Количество преступлений с использованием мессенджеров не падает, мошенники как звонили людям, так и звонят из-за границы, где как раз ничего не блокируется, о чем люди постоянно пишут в сети. Связь в «прифронтовых регионах» стала хуже.

Пуш-уведомления о ракетной опасности или угрозе БПЛА больше не приходят, что ставит вопрос о повышении надежности системы оповещения в критический момент и что особенно актуально для приграничных территорий. Про неудобства для бизнеса уже и не говорим.