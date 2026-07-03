Новые «Миньоны и монстры» набрали высоченный рейтинг и едут в кинотеатры России 9 июля. Что ждать

Не успела выйти «История игрушек 5», как стартовал международный прокат мультфильма «Миньоны и монстры» по сверхпопулярной детской франшизе.

В этот раз ставку делают, как ни странно, не на самих желтых человечках, а на старом Голливуде. Собственно говоря, этому кино и посвящено. И идея выстрельнула: на Rotten Tomatoes у новинки 90% положительных рецензий от критиков и 76% от зрителей. Аналитики прогнозируют, что на старте картина может собрать около $170 млн.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Страна: США

Режиссер: Пьер Коффин

В ролях: Пьер Коффин, Эллисон Дженни, Кристоф Вальц, Джефф Бриджес, Джесси Айзенберг, Зои Дойч, Трей Паркер

Назад в 1920-е. Как банальная глупость сделала миньонов звездами немого кино

Действие «Миньонов и монстров» разворачивается в Голливуде эпохи немого кино. Желтые человечки (или кто это? эксперты?) оказываются на съемочной площадке, срывают работу режиссера Макса, но внезапно становятся сенсацией.

Студийные боссы видят в них идеальных звезд: они смешные, пластичные, почти ничего внятного не говорят и прекрасно работают в формате хаоса, который не требует слов. Но затем в кино приходит звук, и для Миньонов это становится проблемой.

Они решают снять собственный фильм, но вместе фейковых монстров появляются настоящие. Параллельно другая группа Миньонов продолжает искать себе нового злого хозяина и натыкается на инопланетного робота Дорта.

Это не глупый мультик для детей, а признание в любви Чарли Чаплину и «Касабланке»

Главная фишка «Миньонов и монстров» в том, что мультфильм много шутит про историю кино. Тут есть отсылки к Чарли Чаплину, «Гражданину Кейну», «Касабланке» и класссическим монстр-муви.

Критики пишут, что детям мультфильм зайдет как обычная безумная комедия с погонями, взрывами и монстрами, а взрослые смогут ловить киношные пасхалки. Причем часть отсылок скорее для взрослого поколения.

Безумия самих миньонов при этом традиционно много.

Критики хвалят мультфильм, но не все считают его идеальным

► The Collision: мультфильм дает хорошие шутки, много хаотичного веселья и приятное путешествие по истории кино. При этом перед нами семейный фильм, родителям стоит учитывать тему магии и монстров.

► Deadline: это безумная, очень киноманская комедия. Отдельно хвалят Пьера Коффина за то, что он вернул Миньонам ту самую присущую им энергию и сделал мультфильм не просто набором гэгов, а большим аттракционом про Голливуд.

► Third Coast Review: рецензент считает, что фильм лучше всего работает в первой половине, когда Миньоны становятся частью истории кино и эпохи немых фильмов. Во второй половине темп проседает из-за монстров и глобальной угрозы, но в итоге это один из самых удачных фильмов про желтых человечков.

Стоит ли смотреть «Миньоны и монстры» на больших экранах в России

Судя по первым отзывам, «Миньоны и монстры» получились одним из самых интересных фильмов во франшизе. Детям достанется придурковатостб человечков и глупые шутки, а взрослым — куча отсылок к старому Голливуду и истории кино.

Но! Если вы устали от Миньонов еще лет десять назад, то новая часть вряд ли изменит мнение.

В России мультфильм пока не вышел. Неофициальный релиз намечен на 9 июля.

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