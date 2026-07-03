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Новые «Миньоны и монстры» набрали высоченный рейтинг и едут в кинотеатры России 9 июля. Что ждать

Артём Баусов avatar |
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Новые «Миньоны и монстры» набрали высоченный рейтинг и едут в кинотеатры России 9 июля. Что ждать

Не успела выйти «История игрушек 5», как стартовал международный прокат мультфильма «Миньоны и монстры» по сверхпопулярной детской франшизе.

В этот раз ставку делают, как ни странно, не на самих желтых человечках, а на старом Голливуде. Собственно говоря, этому кино и посвящено. И идея выстрельнула: на Rotten Tomatoes у новинки 90% положительных рецензий от критиков и 76% от зрителей. Аналитики прогнозируют, что на старте картина может собрать около $170 млн.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Страна: США
Режиссер: Пьер Коффин
В ролях: Пьер Коффин, Эллисон Дженни, Кристоф Вальц, Джефф Бриджес, Джесси Айзенберг, Зои Дойч, Трей Паркер

Назад в 1920-е. Как банальная глупость сделала миньонов звездами немого кино

Действие «Миньонов и монстров» разворачивается в Голливуде эпохи немого кино. Желтые человечки (или кто это? эксперты?) оказываются на съемочной площадке, срывают работу режиссера Макса, но внезапно становятся сенсацией.

Студийные боссы видят в них идеальных звезд: они смешные, пластичные, почти ничего внятного не говорят и прекрасно работают в формате хаоса, который не требует слов. Но затем в кино приходит звук, и для Миньонов это становится проблемой.

Они решают снять собственный фильм, но вместе фейковых монстров появляются настоящие. Параллельно другая группа Миньонов продолжает искать себе нового злого хозяина и натыкается на инопланетного робота Дорта.

Это не глупый мультик для детей, а признание в любви Чарли Чаплину и «Касабланке»

Главная фишка «Миньонов и монстров» в том, что мультфильм много шутит про историю кино. Тут есть отсылки к Чарли Чаплину, «Гражданину Кейну», «Касабланке» и класссическим монстр-муви.

Критики пишут, что детям мультфильм зайдет как обычная безумная комедия с погонями, взрывами и монстрами, а взрослые смогут ловить киношные пасхалки. Причем часть отсылок скорее для взрослого поколения.

Безумия самих миньонов при этом традиционно много.

Критики хвалят мультфильм, но не все считают его идеальным

The Collision: мультфильм дает хорошие шутки, много хаотичного веселья и приятное путешествие по истории кино. При этом перед нами семейный фильм, родителям стоит учитывать тему магии и монстров.

Deadline: это безумная, очень киноманская комедия. Отдельно хвалят Пьера Коффина за то, что он вернул Миньонам ту самую присущую им энергию и сделал мультфильм не просто набором гэгов, а большим аттракционом про Голливуд.

Third Coast Review: рецензент считает, что фильм лучше всего работает в первой половине, когда Миньоны становятся частью истории кино и эпохи немых фильмов. Во второй половине темп проседает из-за монстров и глобальной угрозы, но в итоге это один из самых удачных фильмов про желтых человечков.

Стоит ли смотреть «Миньоны и монстры» на больших экранах в России

Судя по первым отзывам, «Миньоны и монстры» получились одним из самых интересных фильмов во франшизе. Детям достанется придурковатостб человечков и глупые шутки, а взрослым — куча отсылок к старому Голливуду и истории кино.

Но! Если вы устали от Миньонов еще лет десять назад, то новая часть вряд ли изменит мнение.

В России мультфильм пока не вышел. Неофициальный релиз намечен на 9 июля.

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Не успела выйти «История игрушек 5», как стартовал международный прокат мультфильма «Миньоны и монстры» по сверхпопулярной детской франшизе. В этот раз ставку делают, как ни странно, не на самих желтых человечках, а на старом Голливуде. Собственно говоря, этому кино и посвящено. И идея выстрельнула: на Rotten Tomatoes у новинки 90% положительных рецензий от критиков и...

1 комментарий

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Котик из TikTok
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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Arm avatar
    Arm сегодня в 23:22

    Был в кино. Посмотрел 30 минут и ушел. 

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