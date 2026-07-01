В России тайно крутят «Историю игрушек 5». Стоит ли смотреть новый хит Pixar с рекордными 95% от зрителей

Вот уже две недели прошло с релиза новой части «Истории игрушек» за рубежом и почти неделя со старта неофициального проката в России.

За это время новинка собрала свыше $585 млн в мировом прокате и лидирует в американском бокс-офисе. На Rotten Tomatoes у мультика 92% положительных рецензий, а зрительский рейтинг достиг 95%.

В восторге буквально все.

Игрушки уходят на второй план. Как Pixar показала поколение TikTok и гаджетов

Режиссер: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Коннан О’Брайен, Скарлет Спирс Дата выхода прошлых частей: История игрушек: 22 ноября 1995 года

История игрушек 2: 24 ноября 1999 года

История игрушек: Большой побег: 18 июня 2010 года

История игрушек 4: 21 июня 2019 года

По сюжету, Бонни немного подросла, и родители решили подарить ей планшет Лилипад. Теперь всё её внимание приковано к нему, игрушки уже не так интересуют девочку.

В этот раз ставка делается на эпохе гаджетов. Pixar решили рассказать, как изменилось детство в это время, при этом не скатываясь до банальных «наставлений».

Без скучных лекций и нравоучений. За что «Историю игрушек 5» хвалят мировые СМИ

Казалось бы, уже пятая часть франшизы, давно пора остановиться. Но даже сейчас студия показывает, что у нее ещё не закончились идеи.

Даже спустя 30 лет после выхода первой «Истории игрушек» авторам удалось найти новую тему.

► The Hollywood Reporter: «История игрушек 5» доказывает, что у франшизы еще есть сердце. Фильм не просто играет на ностальгии, а рассказывает эмоциональную историю о том, как дети все чаще выбирают экраны вместо игрушек. Особенно ярко раскрывается Джесси, которая становится настоящей душой этой части.

► Variety: Pixar снова удалось совместить теплую семейную историю с актуальной темой. Фильм напоминает, что настоящая игра и человеческое общение важнее любых гаджетов, не превращая эту мысль в скучую лекцию.

► The Guardian: Мультфильм выглядит безупречно, но ему не хватает смелости и эмоциональной силы предыдущих частей. Идея противостояния игрушек и технологий интересная, однако авторы в итоге не решаются довести ее до конца.

Редкий случай, когда конвейер сработал идеально. Идите и смотрите

Совершенно неважно, фанаты вы прошлых частей или нет. «История игрушек 5» делает то, что должно делать кино — реально развлекает и вкладывает смысл в повествование.

Pixar снова удалось сделать мультфильм, который одинаково хорош и в качестве веселого приключения для детей, и как эмоциональная история для взрослых.

Здесь нет новых структур, схем и формул. Но зато есть душа, которую в очередной раз вложили во франшизу.

Где смотреть

Ищите в кинотеатрах своего города. Мультфильм показывают по предсеансовому обслуживанию.

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