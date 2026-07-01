В России тайно крутят «Историю игрушек 5». Стоит ли смотреть новый хит Pixar с рекордными 95% от зрителей

Вот уже две недели прошло с релиза новой части «Истории игрушек» за рубежом и почти неделя со старта неофициального проката в России.
За это время новинка собрала свыше $585 млн в мировом прокате и лидирует в американском бокс-офисе. На Rotten Tomatoes у мультика 92% положительных рецензий, а зрительский рейтинг достиг 95%.
В восторге буквально все.
Игрушки уходят на второй план. Как Pixar показала поколение TikTok и гаджетов
Режиссер: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон
В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Коннан О’Брайен, Скарлет Спирс
Дата выхода прошлых частей:
- История игрушек: 22 ноября 1995 года
- История игрушек 2: 24 ноября 1999 года
- История игрушек: Большой побег: 18 июня 2010 года
- История игрушек 4: 21 июня 2019 года
По сюжету, Бонни немного подросла, и родители решили подарить ей планшет Лилипад. Теперь всё её внимание приковано к нему, игрушки уже не так интересуют девочку.
В этот раз ставка делается на эпохе гаджетов. Pixar решили рассказать, как изменилось детство в это время, при этом не скатываясь до банальных «наставлений».
Без скучных лекций и нравоучений. За что «Историю игрушек 5» хвалят мировые СМИ
Казалось бы, уже пятая часть франшизы, давно пора остановиться. Но даже сейчас студия показывает, что у нее ещё не закончились идеи.
Даже спустя 30 лет после выхода первой «Истории игрушек» авторам удалось найти новую тему.
► The Hollywood Reporter: «История игрушек 5» доказывает, что у франшизы еще есть сердце. Фильм не просто играет на ностальгии, а рассказывает эмоциональную историю о том, как дети все чаще выбирают экраны вместо игрушек. Особенно ярко раскрывается Джесси, которая становится настоящей душой этой части.
► Variety: Pixar снова удалось совместить теплую семейную историю с актуальной темой. Фильм напоминает, что настоящая игра и человеческое общение важнее любых гаджетов, не превращая эту мысль в скучую лекцию.
► The Guardian: Мультфильм выглядит безупречно, но ему не хватает смелости и эмоциональной силы предыдущих частей. Идея противостояния игрушек и технологий интересная, однако авторы в итоге не решаются довести ее до конца.
Редкий случай, когда конвейер сработал идеально. Идите и смотрите
Совершенно неважно, фанаты вы прошлых частей или нет. «История игрушек 5» делает то, что должно делать кино — реально развлекает и вкладывает смысл в повествование.
Pixar снова удалось сделать мультфильм, который одинаково хорош и в качестве веселого приключения для детей, и как эмоциональная история для взрослых.
Здесь нет новых структур, схем и формул. Но зато есть душа, которую в очередной раз вложили во франшизу.
Где смотреть
Ищите в кинотеатрах своего города. Мультфильм показывают по предсеансовому обслуживанию.
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