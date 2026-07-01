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В России тайно крутят «Историю игрушек 5». Стоит ли смотреть новый хит Pixar с рекордными 95% от зрителей

Артём Баусов avatar |
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В России тайно крутят «Историю игрушек 5». Стоит ли смотреть новый хит Pixar с рекордными 95% от зрителей

Вот уже две недели прошло с релиза новой части «Истории игрушек» за рубежом и почти неделя со старта неофициального проката в России.

За это время новинка собрала свыше $585 млн в мировом прокате и лидирует в американском бокс-офисе. На Rotten Tomatoes у мультика 92% положительных рецензий, а зрительский рейтинг достиг 95%.

В восторге буквально все.

Игрушки уходят на второй план. Как Pixar показала поколение TikTok и гаджетов

Режиссер: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон

В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Коннан О’Брайен, Скарлет Спирс

Дата выхода прошлых частей:

  • История игрушек: 22 ноября 1995 года
  • История игрушек 2: 24 ноября 1999 года
  • История игрушек: Большой побег: 18 июня 2010 года
  • История игрушек 4: 21 июня 2019 года

По сюжету, Бонни немного подросла, и родители решили подарить ей планшет Лилипад. Теперь всё её внимание приковано к нему, игрушки уже не так интересуют девочку.

В этот раз ставка делается на эпохе гаджетов. Pixar решили рассказать, как изменилось детство в это время, при этом не скатываясь до банальных «наставлений».

Без скучных лекций и нравоучений. За что «Историю игрушек 5» хвалят мировые СМИ

Казалось бы, уже пятая часть франшизы, давно пора остановиться. Но даже сейчас студия показывает, что у нее ещё не закончились идеи.

Даже спустя 30 лет после выхода первой «Истории игрушек» авторам удалось найти новую тему.

The Hollywood Reporter: «История игрушек 5» доказывает, что у франшизы еще есть сердце. Фильм не просто играет на ностальгии, а рассказывает эмоциональную историю о том, как дети все чаще выбирают экраны вместо игрушек. Особенно ярко раскрывается Джесси, которая становится настоящей душой этой части.

Variety: Pixar снова удалось совместить теплую семейную историю с актуальной темой. Фильм напоминает, что настоящая игра и человеческое общение важнее любых гаджетов, не превращая эту мысль в скучую лекцию.

The Guardian: Мультфильм выглядит безупречно, но ему не хватает смелости и эмоциональной силы предыдущих частей. Идея противостояния игрушек и технологий интересная, однако авторы в итоге не решаются довести ее до конца.

Редкий случай, когда конвейер сработал идеально. Идите и смотрите

Совершенно неважно, фанаты вы прошлых частей или нет. «История игрушек 5» делает то, что должно делать кино — реально развлекает и вкладывает смысл в повествование.

Pixar снова удалось сделать мультфильм, который одинаково хорош и в качестве веселого приключения для детей, и как эмоциональная история для взрослых.

Здесь нет новых структур, схем и формул. Но зато есть душа, которую в очередной раз вложили во франшизу.

Где смотреть

Ищите в кинотеатрах своего города. Мультфильм показывают по предсеансовому обслуживанию.

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iPhones.ru
Вот уже две недели прошло с релиза новой части «Истории игрушек» за рубежом и почти неделя со старта неофициального проката в России. За это время новинка собрала свыше $585 млн в мировом прокате и лидирует в американском бокс-офисе. На Rotten Tomatoes у мультика 92% положительных рецензий, а зрительский рейтинг достиг 95%. В восторге буквально все....

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. scream13 avatar
    scream13 сегодня в 10:11

    “вкладывает смысл в повествование” – живые люди так не говорят/пишут. 

    2
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:31

    Тема с планшетами прям жиза. Мой мелкий только в телефоне и сидит, про игрушки вообще забыл. Пойду гляну, вдруг реально не скучно.

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