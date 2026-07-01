iPhone 17 или Xiaomi 15. Кому какой смартфон подойдет

Мы привыкли сравнивать смартфоны Apple между собой: новое поколение с предыдущим, флагманов с базовыми моделями…

Сейчас противопоставим два девайса из разных миров. Удачный во всех отношениях iPhone 17 и крепкий середнячок Xiaomi 15.

Почему именно они? Сейчас эти смартфоны стоят примерно одинаково и дают пользователям схожий набор возможностей. Модели практически не отличаются по некоторым параметрам: экран, железо, производительность и автономность.

1. Железо

📱 iPhone 17 работает под управлением 3-нанометрового чипа Apple A19. Это предтоповый процессор, у него 6 ядер CPU и 5 ядер GPU с дополнительным нейронным ускорителем. Есть 16-ядерный нейронный движок и 8 ГБ ОЗУ.

У смартфона две модификации: база на 256 ГБ и более дорогая модель – на 512 Гб.

📱 Xiaomi 15 работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Это 3-нанометровый 8-ядерный процессор на частоте 3,53 ГГц с графикой Adreno 830. У модели 12 ГБ ОЗУ, есть модификации с 16 ГБ ОЗУ.

Накопители на выбор: 256, 512 или 1024 Гб. Поддержки карт памяти нет, нужно сразу выбирать оптимальный объем.

У кого железо лучше. Каждый смартфон хорош в своей ОС, обе модели имеют отличную производительность. Мощности хватает не только для повседневных задач, но и для игр. Можно запускать самые требовательные проекты без особых проблем.

Единственный недостаток Xiaomi – более быстрый и серьезный нагрев под нагрузкой. Смартфон быстрее начнет троттлить и его дискомфортно держать в руках. Да, iPhone тоже заметно греется, но дольше и под большей нагрузкой.

Неоспоримое преимущество Айфона – срок поддержки ПО. Айфоны обычно получают 6-7 обновлений iOS, а потом еще несколько лет для них выходят обновления безопасности. Xiaomi обычно выпускает ключевые обновления ОС 2-3 года, а затем еще несколько лет выходят обновления безопасности.

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2. Экран

📱 iPhone 17 наконец-то получил экран Super Retina XDR-дисплей, купертиновцы не стали как-то ограничивать матрицу в сравнении с Pro-моделями. У матрицы такие параметры:

диагональ 6,3 дюйма

частота до 120 Гц

разрешение 2622×1206 пикселей, плотность 460 ppi

пиковая яркость 3000 нит

есть Always-On display

📱 Xiaomi 15 яркий LTPO AMOLED-дисплей с параметрами:

диагональ 6,36 дюймов

частота до 120 Гц

разрешение 2670×1200 пикселей, плотность 460 ppi

пиковая яркость 3200 нит

У кого экран лучше. По параметрам матрицы очень похожи, явного фаворита нет. У экранов одинаковая диагональ, схожие физические размеры, разрешение и плотность пикселей. Обе модели поддерживают адаптивную частоту до 120 Гц.

Явного фаворита по этому параметру выделить нельзя.

Есть заметное отличие в фронтальном блоке камер. У iPhone это более габаритный модуль Face ID с дополнительным датчиком, а у Xiaomi это менее заметная точка камеры.

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3. Камеры

📱 iPhone 17 получил сдвоенный модель камеры:

48 Мп ширик ƒ/1,6

48 Мп сверхширик ƒ/2,2

зум 0.5 и x2

Ничего сверхъестественного, просто хорошая камера, которая делает отличные снимки днем и здорово снимает видео. При плохом освещении или в вечернее время камера работает терпимо, провальные кадры редко, но бывают. Сверхширокоугольный модуль подойдет только для съемки при хорошем освещении. Зум достигается только за счет кропа кадра с основной матрицы.

Фронтальная камера обновленная, это 18-мегапиксельный модуль с поддержкой Center Stage. Квадратная матрица позволяет получать снимки разного формата и быстро переключаться между режимами.

📱 Xiaomi 15 получил тройной модуль:

50 Мп, ширик ƒ/1,6

50 Мп, сверхширик ƒ/2,0

50 Мп, телевик ƒ/2,2

Есть фазовый автофокус на всех трех камерах, оптический стабилизатор на главной и телефото-матрице. Камера тоже делает качественные снимки в хороших условиях. При недостаточном освещении качество может проседать, особенно на сверхширик и телевик.

Фронтальная камера на 32 Мп, ƒ/2,0 с фиксированным фокусом.

У кого камера лучше. На стороне iPhone уже несколько лет хорошая съемка видео. Модель выдает прогнозируемое качество роликов с хорошей цветопередачей и стабилизацией. А вот к качеству фото давно есть претензии.

У Айфона заметно лучше фронталка. В прошлом году купертиновцы ее сильно прокачали и не стали делать эксклюзивом Pro-линейки.

На стороне Xiaomi наличие телеобъектива для приближения без потери качества картинки.

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4. Другие отличия

▶ Габариты почти одинаковые. У iPhone размеры корпуса 71.5 x 149.6 x 7.8 мм при весе 177 гр, а у Xiaomi – 71.2 x 152.3 x 8.1 мм при весе 189 гр. iPhone 17 чуть более компактный легкий, но отличия некритичные.

▶ Автономность на одном уровне. У iPhone емкость батареи составляет 3692 мАч, у Xiaomi – 5240 мАч. Разница в емкости и более технологичный кремний-углеродный аккумулятор не дают Xiaomi особых преимуществ. Модели работают на одном заряде одинаково – полный день при средней нагрузке.

▶ Зарядка лучше у Xiaomi. iPhone поддерживает быструю зарядку адаптером до 40 Вт, адаптера в комплекте нет. Xiaomi поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт, а главное – адаптер на 90 Вт идет в комплекте.

▶ Способ разблокировки iPhone надежнее. У iPhone – более передовая система Face ID, у Xiaomi – ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, есть рзблокировка через фронтальную камеру, но она менее надежная.

▶ Расцветки на любителя. У iPhone доступны цвета: черный, белый, синий, розовый и зеленый. У Xiaomi – черный, белый, серебристый, серый, зеленый, фиолетовый и оранжевый.

▶ Аудио на одном уровне. У iPhone система из 3 микрофонов с шумоподавлением, стереодинамики и Dolby Atmos, у Xiaomi – 4 микрофона, стереодинамики, Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

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Что в итоге

Сравнили смартфоны из разных экосистем. И на данный момент это является едва ли не главным отличием между устройствами. Apple удалось выстроить удобное взаимодействие между гаджетами и кучу кроссплатформенных фишек.

Преимущества iPhone – экосистема и срок поддержки ПО. Xiaomi тоже пыталась выстроить экосистему между гаджетами в свое время. Компания производит смартфоны, планшеты, компьютеры, часы и кучу устройств для умного дома. Но кроссплатформенных фишек между ними минимум, а каких-то полезных для нас подписок нет вовсе.

Другой важный плюс iPhone – долгий срок поддержки и ликвидность модели. Покупая актуальный смартфон, вы получаете 6-7 лет новые версии iOS и большинство программных фишек. Смартфон хоть и теряет в цене, но его легко продать на вторичке или поменять на новый через трейд-ин.

Срок поддержки Android-смартфонов всегда заметно меньше. Особенно у компаний, которые выпускают множество разных линеек. С ликвидностью все тоже не очень. Модель сильно дешевеет за первый год, а через 2-3 года после выхода она практически никому не нужна, ведь есть десятки более новых смартфонов в любом бюджете.

Основная камера Xiaomi более универсальная. Xiaomi 15 выигрывает за счет телеобъектива, но уступает по качеству фронталки и из-за отсутствия Face ID. Остальные параметры у моделей очень схожи.

Операционные системы сравнивать не стал, тут у каждого будет свое мнение: iOS 26 или Android с оболочкой HyperOS 2.

Xiaomi стоит дешевле и быстрее дешевеет. iPhone 17 сейчас стоит примерно на 10 тысяч дороже, заметное снижение цены произойдет только осенью после презентации iPhone 18. А Xiaomi 15 медленно дешевеет каждый месяц, ведь у него регулярно появляются более свежие конкуренты.

Ваш выбор и аргументы, как всегда, ждем в комментариях.

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