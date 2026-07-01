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В Яндекс Карты и Навигатор добавили 3D-модели лестниц, чтобы было легче ориентироваться в городе

Артём Баусов avatar |
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В Яндекс Карты и Навигатор добавили 3D-модели лестниц, чтобы было легче ориентироваться в городе

Яндекс обновил Карты и Навигатор, добавив трехмерные модели надземных пешеходных переходов и наземных лестниц.

Теперь пользователи могут заранее увидеть, как выглядит переход, оценить длину и крутизну лестницы и выбрать более удобный маршрут.

Сервис также начал прокладывать маршруты непосредственно по лестничным маршам с указанием направления движения. Например, приложение покажет, по какой лестнице нужно подняться на мост, а по какой спуститься.

Объемные модели лестниц уже доступны в:

  • Москве
  • Санкт-Петербурге
  • Нижнем Новгороде
  • Волгограде
  • Екатеринбурге
  • Уфе
  • Казани
  • Челябинске

А также в других крупных городах России и в Минске. Они отображаются при построении автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов.

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Сервисы Яндекс Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Яндекс обновил Карты и Навигатор, добавив трехмерные модели надземных пешеходных переходов и наземных лестниц. Теперь пользователи могут заранее увидеть, как выглядит переход, оценить длину и крутизну лестницы и выбрать более удобный маршрут. Сервис также начал прокладывать маршруты непосредственно по лестничным маршам с указанием направления движения. Например, приложение покажет, по какой лестнице нужно подняться на мост,...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:33

    О, прикольно, теперь хоть заранее увидишь насколько крутой подъем. Жду когда и пандусы так же добавят.

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