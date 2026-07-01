В Яндекс Карты и Навигатор добавили 3D-модели лестниц, чтобы было легче ориентироваться в городе

Яндекс обновил Карты и Навигатор, добавив трехмерные модели надземных пешеходных переходов и наземных лестниц.

Теперь пользователи могут заранее увидеть, как выглядит переход, оценить длину и крутизну лестницы и выбрать более удобный маршрут.

Сервис также начал прокладывать маршруты непосредственно по лестничным маршам с указанием направления движения. Например, приложение покажет, по какой лестнице нужно подняться на мост, а по какой спуститься.

Объемные модели лестниц уже доступны в:

Москве

Санкт-Петербурге

Нижнем Новгороде

Волгограде

Екатеринбурге

Уфе

Казани

Челябинске

А также в других крупных городах России и в Минске. Они отображаются при построении автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов.

20 9 3