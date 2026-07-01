В Яндекс Карты и Навигатор добавили 3D-модели лестниц, чтобы было легче ориентироваться в городе

Яндекс обновил Карты и Навигатор, добавив трехмерные модели надземных пешеходных переходов и наземных лестниц.
Теперь пользователи могут заранее увидеть, как выглядит переход, оценить длину и крутизну лестницы и выбрать более удобный маршрут.
Сервис также начал прокладывать маршруты непосредственно по лестничным маршам с указанием направления движения. Например, приложение покажет, по какой лестнице нужно подняться на мост, а по какой спуститься.
Объемные модели лестниц уже доступны в:
- Москве
- Санкт-Петербурге
- Нижнем Новгороде
- Волгограде
- Екатеринбурге
- Уфе
- Казани
- Челябинске
А также в других крупных городах России и в Минске. Они отображаются при построении автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов.
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