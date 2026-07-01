В России резко выросли продажи электромобилей и гибридов на фоне проблем с топливом

Пока на российских АЗС выстраиваются гигантские очереди, а водители судорожно ищут бензин через приложения, автомобильный рынок моментально отреагировал на кризис.

Всего за одну неделю с 22 по 28 июня в России зафиксирован аномальный скачок спроса на гибриды: россияне раскупили 1754 таких автомобиля. Это сразу на 50% больше среднего уровня продаж в этом году (обычно расходилось по 1173 штуки в неделю), сообщил директор Автостата.

Большинство покупателей делает ставку на последовательные гибриды, в которых бензиновый двигатель только заряжает батарею и не подключён напрямую к колёсам. Вот как выглядит топ самых продаваемых моделей:

Самые продаваемые гибриды

1. Evolute i-Space: 337 штуки

2. Geely EX5 EM-i: 328 штук

3. Voyah Free: 301 штука

4. GAC S7: 153 штук

5. Exeed Exlantix ET: 127 штук

С электромобилями ситуация чуть сложнее. Рост спроса сильно ограничен предложением. Самым продаваемым электромобилем на прошлой неделе стал Umo 5 от Яндекса (45 штук). На втором месте — Qiyuan Q05 (24 штуки). Бюджетный Evolute i-Joy оказался в дефиците у дилеров, сейчас срок его ожидания составляет несколько недель.

Автостат отмечает, что на сайтах объявлений количество предложений о продаже электромобилей сократилось на 30%. Все машины «по низу рынка» либо распродали, либо сняли с продажи.

Дилеры также подтверждают, что в июне покупатели стали чаще рассматривать электромобили или гибриды вместо машин с обычным ДВС. Рост спроса произошел одновременно с ростом цен на топливо и появлением очередей на АЗС. [Известия]

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