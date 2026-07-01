RuStore запустил функцию Коннект для доступа к Госуслугам и другим российским сервисам за рубежом

RuStore запустил функцию Коннект, которая позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими онлайн-сервисами из-за границы.

С ее помощью пользователи смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться Госуслугами и другими сервисами без установки сторонних программ.

Функция работает на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение.

Для нас добавление функции «Коннект» — это шаг в развитии инструментов внутри экосистемы RuStore как единого повсеместного доступа к российским цифровым сервисам. Пользователи получат защищенное соединение без дополнительных настроек в привычном интерфейсе магазина. — руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо обновить RuStore до последней версии, открыть раздел Мое и включить Коннект. Функция доступна только во время поездок за границу, на территории России она не работает.

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