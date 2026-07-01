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RuStore запустил функцию Коннект для доступа к Госуслугам и другим российским сервисам за рубежом

Артём Баусов avatar |
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RuStore запустил функцию Коннект для доступа к Госуслугам и другим российским сервисам за рубежом

RuStore запустил функцию Коннект, которая позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими онлайн-сервисами из-за границы.

С ее помощью пользователи смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться Госуслугами и другими сервисами без установки сторонних программ.

Функция работает на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение.

Для нас добавление функции «Коннект» — это шаг в развитии инструментов внутри экосистемы RuStore как единого повсеместного доступа к российским цифровым сервисам. Пользователи получат защищенное соединение без дополнительных настроек в привычном интерфейсе магазина.

— руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо обновить RuStore до последней версии, открыть раздел Мое и включить Коннект. Функция доступна только во время поездок за границу, на территории России она не работает.

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RuStore приложения Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
RuStore запустил функцию Коннект, которая позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими онлайн-сервисами из-за границы. С ее помощью пользователи смогут заходить в мобильные банки, оформлять заказы на маркетплейсах, пользоваться Госуслугами и другими сервисами без установки сторонних программ. Функция работает на уровне самого магазина приложений и обеспечивает защищенное соединение. Для нас добавление функции «Коннект» — это шаг в...

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Роман Д avatar
    Роман Д сегодня в 10:09

    Самое интересное это Госуслуги. Постоянно слышу, что люди за границей с ними мучаются

    1
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  2. andrewsokol avatar
    andrewsokol сегодня в 10:11

    Выглядит удобно, но хотелось бы понять, через какие страны идет соединение и как это вообще реализовано

    1
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