Apple подняла цены, и Россия отреагировала мгновенно. Вот что стало в цифрах

На прошлой неделе Apple официально подняла цены на часть своих устройств. В первую очередь досталось MacBook и iPad.

Тогда могло показаться, что для России это не так важно. Официальных продаж Apple у нас нет, поставки идут через параллельный импорт и серые каналы, а цены в магазинах и так отдельны от американского прайса.

Но рынок (как минимум, Горбушка) отреагировал почти моментально. Смотрите, как изменились цены всего за 5 дней.

Смотрим, что случилось с ценами на MacBook и iPad

Быстрее всего на такие новости реагирует серый рынок.

Ниже сравниваем популярные базовые конфигурации. Берём новые устройства. Цены взяты с Авито, это маркер цен серого рынка.

► MacBook Neo 8/256

▪ Было: от 46 тыс. рублей

▪ Стало: от 49 до 55 тыс. рублей

◔ Итого: подорожал на 3–9 тыс. рублей

Это самый доступный MacBook в линейке, поэтому рост здесь выглядит заметным. Входной билет в macOS был 50 тыс. рублей, теперь же нижняя планка стала выше.

Найти вариант около 49 тыс. рублей ещё можно, но это скорее нижняя граница рынка. Большая часть предложений постепенно уходит ближе к 52–55 тыс. рублей.

► MacBook Air M5 16/512

▪ Было: от 78 тыс. рублей

▪ Стало: от 91 до 93 тыс. рублей

◔ Итого: подорожал на 13–15 тыс. рублей

MacBook Air традиционно самый массовый ноутбук Apple в России и мире. Его берут для работы, учёбы, монтажа, поездок и просто как универсальный компьютер на несколько лет. Спрос на него высокий, куда выше, чем на тот же Neo.

Так как эти ноуты покупают охотнее, именно этот Mac подорожал первым. Рост почти на 20% за несколько дней резкий, причина понятна. Следующая партия будет закуплена уже по новым ценам, а продать остатки с профитом хотят все. Тим Кук подогнал подарок серовозам, иначе не скажешь.

► MacBook Pro M5 16/512

▪ Было: от 115 до 119 тыс. рублей

▪ Стало: от 129 тыс. рублей

◔ Итого: подорожал на 10–14 тыс. рублей

MacBook Pro подорожал не так резко в процентах, как Air, но в цифрах прибавка заметная. Минимальная цена поднялась до 129 тыс. рублей, да и таких предложений осталось мало.

Ели раньше можно было выбирать между хорошим Air за 78 тыс. и Pro за 115 тыс., то теперь стартовая точка стала 91 тыс. рублей, а следующий шаг вообще 129 тыс. рублей.

► MacBook Pro M5 Pro 24/1 ТБ

▪ Было: от 149 тыс. рублей

▪ Стало: от 179 тыс. рублей

◔ Итого: подорожал на 30 тыс. рублей

У старших MacBook Pro всё проще и одновременно сложнее. Apple подняла его цену на 300 долларов, и на российских моделях с процессором M5 Pro и мощнее это отразилось сильнее всего.

Это не массовая модель, предложений меньше, а покупатели обычно понимают, зачем им нужен именно M5 Pro, 24 ГБ памяти и 1 ТБ накопителя.

Из-за этого продавцы не пытаются долго удерживать старые цены. Такие MacBook всё равно не импульсивно покупают, и тут плюс 30 тысяч уже не настолько болезненны для целевой аудитории.

► iPad Pro M5

▪ Было: от 85 тыс. рублей

▪ Стало: от 89 тыс. рублей

◔ Итого: подорожал на 4 тыс. рублей

iPad Pro пока почти не сдвинулся. Рост есть, но на фоне MacBook он выглядит умеренным.

Скорее всего, причина в остатках и спросе. MacBook в России покупают активнее как рабочий инструмент, а iPad Pro остаётся более нишевым устройством. Он дорогой, не всем нужен, и многие покупатели спокойно выбирают Air или базовый iPad.

Но это не значит, что цена останется на месе надолго.

Какой делаем вывод

Сильнее всего удар пришёлся по MacBook Air M5 16/512. Это самая понятная и массовая модель Маков. Рост с 78 тыс. до 91–93 тыс. рублей.

MacBook Neo тоже начал стоить дороже 50 тыс. рублей, как месяц-полтора назад. А вот iPad Pro M5 прибавил всего около 4 тыс. рублей, и это единственная модель, где ещё нет ощущения резкого скачка. Но это скорее задержка реакции и остатки.

Что в итоге: если планировали покупать MacBook Air или Pro, старые цены уже почти ушли. Если смотрели на iPad Pro, окно ещё не закрылось, но ждать сильного снижения после официального повышения Apple бессмысленно.

Параллельный импорт снова показал, как он работает. Когда цена падает, серый рынок может долго делать вид, что ничего не произошло. Когда цена растёт, реакция оказывается почти мгновенной.

Так что поздравляем всех, кто успел закупиться Маком, так сказать, в последний вагон.

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