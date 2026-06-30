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Вышла Claude Sonnet 5. Теперь она лучше пишет код, планирует задачи и управляет ИИ-агентами

Илья Сидоров avatar |
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Вышла Claude Sonnet 5. Теперь она лучше пишет код, планирует задачи и управляет ИИ-агентами

Anthropic представила Claude Sonnet 5 — новую стандартную модель для всех пользователей.

Компания заявляет, что по качеству она почти не уступает флагманской Claude Opus 4.8, но стоит значительно дешевле для разработчиков. Sonnet 5 лучше пишет код, исправляет ошибки и планирует многоэтапные задачи.

Если раньше ИИ часто требовал подсказок после каждого шага, то Sonnet 5 способен самостоятельно составить план и выполнить его от начала до конца. Например, собрать информацию, обработать её, подготовить документ и проверить результат.

Sonnet 5 умеет выполнять действия в интерфейсах приложений: открывать сайты, нажимать кнопки, искать нужную информацию и заполнять формы.

Новая модель уже доступна всем пользователям Claude.

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Anthropic Claude Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Anthropic представила Claude Sonnet 5 — новую стандартную модель для всех пользователей. Компания заявляет, что по качеству она почти не уступает флагманской Claude Opus 4.8, но стоит значительно дешевле для разработчиков. Sonnet 5 лучше пишет код, исправляет ошибки и планирует многоэтапные задачи. Если раньше ИИ часто требовал подсказок после каждого шага, то Sonnet 5 способен...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. В
    Вика Филатова
    вчера в 22:05

    Ого, класс! Надо бы поэкспериментировать, выглядит мощно! 🚀

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  2. Евгений avatar
    Евгений вчера в 23:03

    Ого, если она реально сама кнопки нажимает и задачи планирует, то это просто пушка. Пойду потещу как она в деле.

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