Вышла Claude Sonnet 5. Теперь она лучше пишет код, планирует задачи и управляет ИИ-агентами

Anthropic представила Claude Sonnet 5 — новую стандартную модель для всех пользователей.

Компания заявляет, что по качеству она почти не уступает флагманской Claude Opus 4.8, но стоит значительно дешевле для разработчиков. Sonnet 5 лучше пишет код, исправляет ошибки и планирует многоэтапные задачи.

Если раньше ИИ часто требовал подсказок после каждого шага, то Sonnet 5 способен самостоятельно составить план и выполнить его от начала до конца. Например, собрать информацию, обработать её, подготовить документ и проверить результат.

Sonnet 5 умеет выполнять действия в интерфейсах приложений: открывать сайты, нажимать кнопки, искать нужную информацию и заполнять формы.

Новая модель уже доступна всем пользователям Claude.

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