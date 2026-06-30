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Отставить панику. 5 способов проверить наличие бензина в вашем городе до выезда из дома

Илья Сидоров avatar |
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Отставить панику. 5 способов проверить наличие бензина в вашем городе до выезда из дома

Ситуация с нехваткой топлива в ряде регионов застала врасплох тысячи автомобилистов: на заправках растут гигантские очереди, а нужные марки бензина исчезают на глазах.

Тратить остатки бака на хаотичные поездки от одной АЗС к другой в текущих реалиях теперь непозволительная роскошь. К счастью, следить за обстановкой прямо со смартфона.

Собрали 5 лучших инструментов: от встроенных функций в Яндекс Заправках и банковских приложениях до абсолютно нового волонтерского сервиса ГдеБЕНЗ и закрытых водительских чатов. Рассказываем, как сэкономить кучу времени и не остаться с пустым баком посреди дороги.

1. Приложения АЗС

Все крупные АЗС имеют сайты и приложения для iOS и Android, в которых можно отслеживать цены и наличие топлива.

Единственный минус — информация может обновляться с задержкой. Например, приложение Лукойла обновляется раз в сутки, поэтому информация не всегда может быть точной.

2. Яндекс Заправки и аналоги

Яндекс Заправки позволяют в реальном времени проверить наличие топлива на различных АЗС, в том числе не самых популярных, а заодно узнать цены.

Аналогичные сервисы есть в банковских приложениях Сбера, Т-Банка и Альфа-Банка, а также в 2ГИС.

Учтите, что поддерживаются не все заправки. Кроме того, оплата в этих сервисах может не работать, когда на АЗС ограничивают отпуск топлива.

3. ГдеБЕНЗ

Бесплатный сервис ГдеБЕНЗ был создан специально для мониторинга наличия топлива в нынешних условиях, чтобы быстро принять решение о том, стоит ли ехать на заправку. Он был запущен 26 июня, но уже успел набрать большую аудиторию в разных городах.

Информацию в ГдеБЕНЗ добавляют сами люди: они сообщают о наличии топлива и возможных очередях. Также сервис позволяет быстро подобрать заправки, где есть нужное топливо поблизости.

Проект разрабатывает один человек. Разработчик не собирает данные пользователей, кроме отметок о работе АЗС, которые оставляют сами посетители сайта. Будьте внимательны, потому что уже появились аналогичные фейковые сервисы, и некоторые из них предлагают установить сомнительное приложение на Android.

4. Чаты и группы водителей вашего города

Ещё одним надёжным источником информации об АЗС являются чаты водителей в Telegram и группы во ВКонтакте.

Почти во всех городах есть такие группы и чаты, где люди общаются, рассказывают о наличии топлива, состоянии очередей, работе АЗС и делятся различной информацией.

Если вы не состоите в таком чате, то можете попробовать найти его двумя способами:

  • Через поиск в Telegram, например: «Ростов чат».

  • Попросите друзей добавить вас в такой чат. Скорее всего, среди ваших знакомых есть те, кто состоит в городских чатах.

К сожалению, встроенного каталога чатов и групп по регионам в Telegram нет.

5. Где удобнее всего

В условиях нехватки топлива ограничиваться одним способом бессмысленно.

Лучше всего совмещать несколько вариантов. Например, сначала мониторить заправки в ГдеБЕНЗ, а потом чаты в Telegram. Либо проверять наличие топлива через приложения, а в чатах или ГдеБЕНЗ оценивать очередь и принимать решение о поездке.

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автомобили приложения Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Ситуация с нехваткой топлива в ряде регионов застала врасплох тысячи автомобилистов: на заправках растут гигантские очереди, а нужные марки бензина исчезают на глазах. Тратить остатки бака на хаотичные поездки от одной АЗС к другой в текущих реалиях теперь непозволительная роскошь. К счастью, следить за обстановкой прямо со смартфона. Собрали 5 лучших инструментов: от встроенных функций...

19 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Santa-Claus_16 avatar
    Santa-Claus_16 29 июня в 15:39

    Сервис ГдеБЕНЗ придумали враги. Иначе как объяснить? Я вчера президента смотрел, он сказал все везде есть, все хорошо, и единая россия победит.

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  2. CAXAPOK avatar
    CAXAPOK 29 июня в 16:07

    Гдебенз – то же везде актуально.

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