Отставить панику. 5 способов проверить наличие бензина в вашем городе до выезда из дома

Ситуация с нехваткой топлива в ряде регионов застала врасплох тысячи автомобилистов: на заправках растут гигантские очереди, а нужные марки бензина исчезают на глазах.

Тратить остатки бака на хаотичные поездки от одной АЗС к другой в текущих реалиях теперь непозволительная роскошь. К счастью, следить за обстановкой прямо со смартфона.

Собрали 5 лучших инструментов: от встроенных функций в Яндекс Заправках и банковских приложениях до абсолютно нового волонтерского сервиса ГдеБЕНЗ и закрытых водительских чатов. Рассказываем, как сэкономить кучу времени и не остаться с пустым баком посреди дороги.

1. Приложения АЗС

Все крупные АЗС имеют сайты и приложения для iOS и Android, в которых можно отслеживать цены и наличие топлива.

Единственный минус — информация может обновляться с задержкой. Например, приложение Лукойла обновляется раз в сутки, поэтому информация не всегда может быть точной.

2. Яндекс Заправки и аналоги

Яндекс Заправки позволяют в реальном времени проверить наличие топлива на различных АЗС, в том числе не самых популярных, а заодно узнать цены.

Аналогичные сервисы есть в банковских приложениях Сбера, Т-Банка и Альфа-Банка, а также в 2ГИС.

Учтите, что поддерживаются не все заправки. Кроме того, оплата в этих сервисах может не работать, когда на АЗС ограничивают отпуск топлива.

3. ГдеБЕНЗ

Бесплатный сервис ГдеБЕНЗ был создан специально для мониторинга наличия топлива в нынешних условиях, чтобы быстро принять решение о том, стоит ли ехать на заправку. Он был запущен 26 июня, но уже успел набрать большую аудиторию в разных городах.

Информацию в ГдеБЕНЗ добавляют сами люди: они сообщают о наличии топлива и возможных очередях. Также сервис позволяет быстро подобрать заправки, где есть нужное топливо поблизости.

Проект разрабатывает один человек. Разработчик не собирает данные пользователей, кроме отметок о работе АЗС, которые оставляют сами посетители сайта. Будьте внимательны, потому что уже появились аналогичные фейковые сервисы, и некоторые из них предлагают установить сомнительное приложение на Android.

4. Чаты и группы водителей вашего города

Ещё одним надёжным источником информации об АЗС являются чаты водителей в Telegram и группы во ВКонтакте.

Почти во всех городах есть такие группы и чаты, где люди общаются, рассказывают о наличии топлива, состоянии очередей, работе АЗС и делятся различной информацией.

Если вы не состоите в таком чате, то можете попробовать найти его двумя способами:

Через поиск в Telegram, например: «Ростов чат».

Попросите друзей добавить вас в такой чат. Скорее всего, среди ваших знакомых есть те, кто состоит в городских чатах.

К сожалению, встроенного каталога чатов и групп по регионам в Telegram нет.

5. Где удобнее всего

В условиях нехватки топлива ограничиваться одним способом бессмысленно.

Лучше всего совмещать несколько вариантов. Например, сначала мониторить заправки в ГдеБЕНЗ, а потом чаты в Telegram. Либо проверять наличие топлива через приложения, а в чатах или ГдеБЕНЗ оценивать очередь и принимать решение о поездке.

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