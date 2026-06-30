BMW представила электрический X5. Кроссовер лишился фирменной решетки и выглядит как концепт из киберпанка

BMW представила новое поколение X5, которое получило дизайн в стиле Neue Klasse.

Автомобиль совсем не похож на предыдущие поколения. Спереди появились новые дневные ходовые огни в форме двух букв X, а между ними сохранились фирменные «ноздри» с подсветкой.

От привычных дверных ручек BMW отказалась. Теперь они скрыты под стеклом дверей и автоматически выдвигаются при открытии автомобиля.

Ради улучшения аэродинамики BMW отказалась от двухсекционной крышки багажника, которая всегда была отличительной чертой X5. Вместо неё теперь используется обычная крышка, как в других кроссоверах.

Новый автомобиль стал намного тяжелее предшественника. Бензиновая версия весит 2364 кг, гибридная — 2714 кг, а электрическая — 2899 кг.

Всего будет пять версий: бензиновая, дизельная, подключаемый гибрид, электрическая и водородная. X5 станет первым серийным BMW, работающим на водороде.

Стандартная бензиновая версия будет оснащаться трёхлитровым двигателем мощностью 400 л.с. Электрическая версия будет доступна только с мотором мощностью 578 л.с. и запасом хода до 845 км.

BMW заявляет, что X5 остался самым спортивным кроссовером в своём сегменте. В стандартную комплектацию входит адаптивная подвеска, а в качестве опции предлагается система уменьшения кренов. Развесовка автомобиля близка к 50:50.

Салон автомобиля теперь тоже соответствует дизайну Neue Klasse. Экран приборной панели занимает всю ширину передней панели. Центральный экран имеет диагональ 17,9 дюйма, а пассажирский — 14,6 дюйма.

Покупатели смогут полностью настроить автомобиль под себя. BMW предлагает большое количество цветов и материалов отделки. Например, центральная консоль теперь может быть выполнена из сланца — впервые для BMW. Алькантарой могут быть обшиты нижняя часть передней панели, дверные карты и даже площадка беспроводной зарядки.

Бензиновые и дизельные BMW X5 выйдут в ноябре 2026 года. Гибридная и электрическая версии появятся в начале 2027 года. Производство будет налажено в США, цены объявят позже.

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