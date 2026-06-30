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BMW представила электрический X5. Кроссовер лишился фирменной решетки и выглядит как концепт из киберпанка

Илья Сидоров avatar |
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BMW представила новое поколение X5, которое получило дизайн в стиле Neue Klasse.

Автомобиль совсем не похож на предыдущие поколения. Спереди появились новые дневные ходовые огни в форме двух букв X, а между ними сохранились фирменные «ноздри» с подсветкой.

От привычных дверных ручек BMW отказалась. Теперь они скрыты под стеклом дверей и автоматически выдвигаются при открытии автомобиля.

Ради улучшения аэродинамики BMW отказалась от двухсекционной крышки багажника, которая всегда была отличительной чертой X5. Вместо неё теперь используется обычная крышка, как в других кроссоверах.

Новый автомобиль стал намного тяжелее предшественника. Бензиновая версия весит 2364 кг, гибридная — 2714 кг, а электрическая — 2899 кг.

Всего будет пять версий: бензиновая, дизельная, подключаемый гибрид, электрическая и водородная. X5 станет первым серийным BMW, работающим на водороде.

Стандартная бензиновая версия будет оснащаться трёхлитровым двигателем мощностью 400 л.с. Электрическая версия будет доступна только с мотором мощностью 578 л.с. и запасом хода до 845 км.

BMW заявляет, что X5 остался самым спортивным кроссовером в своём сегменте. В стандартную комплектацию входит адаптивная подвеска, а в качестве опции предлагается система уменьшения кренов. Развесовка автомобиля близка к 50:50.

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Салон автомобиля теперь тоже соответствует дизайну Neue Klasse. Экран приборной панели занимает всю ширину передней панели. Центральный экран имеет диагональ 17,9 дюйма, а пассажирский — 14,6 дюйма.

Покупатели смогут полностью настроить автомобиль под себя. BMW предлагает большое количество цветов и материалов отделки. Например, центральная консоль теперь может быть выполнена из сланца — впервые для BMW. Алькантарой могут быть обшиты нижняя часть передней панели, дверные карты и даже площадка беспроводной зарядки.

Бензиновые и дизельные BMW X5 выйдут в ноябре 2026 года. Гибридная и электрическая версии появятся в начале 2027 года. Производство будет налажено в США, цены объявят позже.

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bmw автомобили Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
BMW представила новое поколение X5, которое получило дизайн в стиле Neue Klasse. Автомобиль совсем не похож на предыдущие поколения. Спереди появились новые дневные ходовые огни в форме двух букв X, а между ними сохранились фирменные «ноздри» с подсветкой. От привычных дверных ручек BMW отказалась. Теперь они скрыты под стеклом дверей и автоматически выдвигаются при открытии...

10 комментариев

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений вчера в 20:58

    Почти три тонны весит эта электричка. BMW походу совсем заигрались с весом ради аэродинамики.

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  2. V
    Vadim M
    вчера в 20:59

    И за это еще деньги просят?

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    2
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