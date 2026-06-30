Apple выпустит совершенно новые Apple Watch с другим креплением для ремешков в 2027 году

Известный инсайдер Instant Digital сообщил, что Apple может полностью изменить дизайн Apple Watch в 2027 году.

Часы получат новую систему крепления ремешков. Она освободит дополнительное пространство внутри корпуса, что позволит установить аккумулятор большей емкости. Из-за этого нынешние ремешки, вероятно, не будут совместимы с будущими моделями.

Инсайдер даже посоветовал тем, кто планирует покупать Apple Watch в 2027 году, не тратиться на дополнительные ремешки уже сейчас.

Если информация подтвердится, новый дизайн дебютирует в Apple Watch Series 13 в 2027 году. Это соответствует предыдущим циклам обновления часов Apple, когда компания меняла внешний вид устройства примерно раз в три поколения. [MacRumors]

11 8 6