моё избранное Пользовательское соглашение

Apple выпустит совершенно новые Apple Watch с другим креплением для ремешков в 2027 году

Артём Баусов avatar |
7
Apple выпустит совершенно новые Apple Watch с другим креплением для ремешков в 2027 году

Известный инсайдер Instant Digital сообщил, что Apple может полностью изменить дизайн Apple Watch в 2027 году.

Часы получат новую систему крепления ремешков. Она освободит дополнительное пространство внутри корпуса, что позволит установить аккумулятор большей емкости. Из-за этого нынешние ремешки, вероятно, не будут совместимы с будущими моделями.

Инсайдер даже посоветовал тем, кто планирует покупать Apple Watch в 2027 году, не тратиться на дополнительные ремешки уже сейчас.

Если информация подтвердится, новый дизайн дебютирует в Apple Watch Series 13 в 2027 году. Это соответствует предыдущим циклам обновления часов Apple, когда компания меняла внешний вид устройства примерно раз в три поколения. [MacRumors]

11
8
6
7
Apple Apple Watch Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Известный инсайдер Instant Digital сообщил, что Apple может полностью изменить дизайн Apple Watch в 2027 году. Часы получат новую систему крепления ремешков. Она освободит дополнительное пространство внутри корпуса, что позволит установить аккумулятор большей емкости. Из-за этого нынешние ремешки, вероятно, не будут совместимы с будущими моделями. Инсайдер даже посоветовал тем, кто планирует покупать Apple Watch в...

7 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Владимир Борисович avatar
    Владимир Борисович вчера в 21:02

    Автономность тож автономно возле зарядки? 🤨

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. OnaliteG avatar
    OnaliteG вчера в 21:04

    Решили придумать что-то новенькое в часах:)

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(