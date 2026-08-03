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Вышел дорогой трейлер фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Релиз в сентябре

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:13
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«Централ Партнершип» опубликовала трейлер фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

Главный герой картины: автомеханик Дима Хруст, который неожиданно начинает вспоминать, что когда-то проходил службу на другой планете. Встретив девушку Полину из своих воспоминаний, герой отправляется на Девятую планету, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Режиссером фильма стал Николай Рыбников.

Трейлер:

Премьера новинки состоится 24 сентября.

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«Централ Партнершип» опубликовала трейлер фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Главный герой картины: автомеханик Дима Хруст, который неожиданно начинает вспоминать, что когда-то проходил службу на другой планете. Встретив девушку Полину из своих воспоминаний, герой отправляется на Девятую планету, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Режиссером фильма стал...

7 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. id363248270 avatar
    id363248270 сегодня в 21:18

    Старшенбаум :-))) Россия стала иной…

    1
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  2. Ilart avatar
    Ilart сегодня в 21:43

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