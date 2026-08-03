Вышел дорогой трейлер фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Релиз в сентябре

«Централ Партнершип» опубликовала трейлер фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

Главный герой картины: автомеханик Дима Хруст, который неожиданно начинает вспоминать, что когда-то проходил службу на другой планете. Встретив девушку Полину из своих воспоминаний, герой отправляется на Девятую планету, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Режиссером фильма стал Николай Рыбников.

Трейлер:

Премьера новинки состоится 24 сентября.

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