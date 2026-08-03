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ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX на iPhone

Илья Сидоров avatar | сегодня в 17:28
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ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX на iPhone

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple после того, как компания не выполнила ранее выданное предупреждение.

Ранее ФАС требовала от Apple предустанавливать мессенджер MAX и магазин приложений RuStore на iPhone, а также предоставить возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. В iOS 26.6 такая возможность появилась, однако предустанавливать MAX компания по-прежнему отказывается.

Если Apple будет признана виновной, ей может грозить штраф до 4 млрд рублей.

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Apple Россия ФАС Новости
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iPhones.ru
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple после того, как компания не выполнила ранее выданное предупреждение. Ранее ФАС требовала от Apple предустанавливать мессенджер MAX и магазин приложений RuStore на iPhone, а также предоставить возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. В iOS 26.6 такая возможность появилась, однако предустанавливать MAX компания по-прежнему отказывается. Если Apple будет...

18 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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