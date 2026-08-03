ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать MAX на iPhone

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple после того, как компания не выполнила ранее выданное предупреждение.

Ранее ФАС требовала от Apple предустанавливать мессенджер MAX и магазин приложений RuStore на iPhone, а также предоставить возможность выбрать российскую поисковую систему по умолчанию. В iOS 26.6 такая возможность появилась, однако предустанавливать MAX компания по-прежнему отказывается.

Если Apple будет признана виновной, ей может грозить штраф до 4 млрд рублей.

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