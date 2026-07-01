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ФАС угрожает Apple штрафом в 4 млрд рублей из-за отказа предустанавливать RuStore на iPhone

Артём Баусов avatar |
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ФАС угрожает Apple штрафом в 4 млрд рублей из-за отказа предустанавливать RuStore на iPhone

Федеральная антимонопольная служба выдала Apple предупреждение из-за схемы работы устройств с iOS в России.

Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования законодательства о предустановке отечественного ПО.

На iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Чтобы выбрать российский поисковик, пользователю приходится вручную менять настройки. Ведомство считает, что это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и ущемляет интересы потребителей.

В службе напомнили, что российское законодательство требует, чтобы на технически сложных товарах, продаваемых в стране, была предусмотрена возможность использовать по умолчанию российскую поисковую систему или поисковик другого государства — члена ЕАЭС.

Еще одной причиной предупреждения стало несоблюдение требований о предустановке российского ПО на устройства с iOS. Речь идет, в частности, о мессенджере MAX и магазине приложений RuStore.

Apple должна исполнить требования ведомства до 15 июля 2026 года. Если компания этого не сделает, ФАС возбудит антимонопольное дело. В случае признания нарушения Apple может грозить штраф в размере до 4 млрд рублей.

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Apple Россия ФАС Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Федеральная антимонопольная служба выдала Apple предупреждение из-за схемы работы устройств с iOS в России. Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования законодательства о предустановке отечественного ПО. На iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Чтобы выбрать российский поисковик, пользователю приходится вручную менять настройки. Ведомство считает, что это создает...

16 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. JustName avatar
    JustName сегодня в 20:01

    Выполнив российское законодательство они нарушат американское. И там последствия будут куда покруче чем 4 млрд руб. Им проще отказаться от Российского рынка приносящее всего 2-3% дохода.

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  2. Paul_D avatar
    Paul_D сегодня в 20:05

    Так Apple не продает и не поставляет свою продукцию на рынок РФ со второй половины 2022 года. Что и для чего ей надо соблюдать?

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