ФАС угрожает Apple штрафом в 4 млрд рублей из-за отказа предустанавливать RuStore на iPhone

Федеральная антимонопольная служба выдала Apple предупреждение из-за схемы работы устройств с iOS в России.

Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования законодательства о предустановке отечественного ПО.

На iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Чтобы выбрать российский поисковик, пользователю приходится вручную менять настройки. Ведомство считает, что это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и ущемляет интересы потребителей.

В службе напомнили, что российское законодательство требует, чтобы на технически сложных товарах, продаваемых в стране, была предусмотрена возможность использовать по умолчанию российскую поисковую систему или поисковик другого государства — члена ЕАЭС.

Еще одной причиной предупреждения стало несоблюдение требований о предустановке российского ПО на устройства с iOS. Речь идет, в частности, о мессенджере MAX и магазине приложений RuStore.

Apple должна исполнить требования ведомства до 15 июля 2026 года. Если компания этого не сделает, ФАС возбудит антимонопольное дело. В случае признания нарушения Apple может грозить штраф в размере до 4 млрд рублей.

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