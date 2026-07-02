Apple выпустит новый iPad Pro весной 2027 года

Bloomberg сообщает, что Apple планирует выпустить обновленные 11- и 13-дюймовые iPad Pro весной 2027 года.

Серьезных изменений в дизайне ждать не стоит. Компания сосредоточится на обновлении внутреннего железа. Пока неизвестно, какой процессор получат новые планшеты. Если к моменту релиза будет готов чип M7, Apple установит именно его, но возможен и M6.

Оба процессора будут производиться по 2-нм техпроцессу, однако M7 получит дополнительные оптимизации для работы с ИИ, которых нет у M6.

Кроме того, Apple тестирует систему охлаждения с испарительной камерой, как в iPhone 17 Pro. Она может повысить производительность устройства при длительных высоких нагрузках. [MacRumors]

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