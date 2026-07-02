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Apple выпустит новый iPad Pro весной 2027 года

Артём Баусов avatar |
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Apple выпустит новый iPad Pro весной 2027 года

Bloomberg сообщает, что Apple планирует выпустить обновленные 11- и 13-дюймовые iPad Pro весной 2027 года.

Серьезных изменений в дизайне ждать не стоит. Компания сосредоточится на обновлении внутреннего железа. Пока неизвестно, какой процессор получат новые планшеты. Если к моменту релиза будет готов чип M7, Apple установит именно его, но возможен и M6.

Оба процессора будут производиться по 2-нм техпроцессу, однако M7 получит дополнительные оптимизации для работы с ИИ, которых нет у M6.

Кроме того, Apple тестирует систему охлаждения с испарительной камерой, как в iPhone 17 Pro. Она может повысить производительность устройства при длительных высоких нагрузках. [MacRumors]

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Apple iPad Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Bloomberg сообщает, что Apple планирует выпустить обновленные 11- и 13-дюймовые iPad Pro весной 2027 года. Серьезных изменений в дизайне ждать не стоит. Компания сосредоточится на обновлении внутреннего железа. Пока неизвестно, какой процессор получат новые планшеты. Если к моменту релиза будет готов чип M7, Apple установит именно его, но возможен и M6. Оба процессора будут производиться...

3 комментария

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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:35

    Блин до 2027 года еще вечность ждать. Хочется уже нормальный дизайн увидеть а не только железо обновлять

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  2. Н
    Наиль
    сегодня в 9:36

    Когда уже базовый обновят

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