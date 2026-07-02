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MacBook Pro с процессором M6 выйдет в конце 2026 года, а версия M7 с редизайном в первой половине 2027

Артём Баусов avatar |
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MacBook Pro с процессором M6 выйдет в конце 2026 года, а версия M7 с редизайном в первой половине 2027

Авторитетный журналист Марк Гурман сообщил, что Apple планирует выпустить обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6 в конце 2026 года.

Разработка ноутбука завершилась несколько месяцев назад. При этом цикл M6 окажется необычно коротким. Apple не планирует выпускать версии M6 Pro и M6 Max, а вместо этого быстро перейдет на поколение M7, которое получит специальные оптимизации для задач, связанных с искусственным интеллектом.

MacBook Pro с M7 также должен получить обновленный дизайн. Он будет выполнен в том же стиле, что и будущие флагманские MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном. Такие ноутбуки могут стать тоньше нынешних моделей. [MacRumors]

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Apple MacBook Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Авторитетный журналист Марк Гурман сообщил, что Apple планирует выпустить обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6 в конце 2026 года. Разработка ноутбука завершилась несколько месяцев назад. При этом цикл M6 окажется необычно коротким. Apple не планирует выпускать версии M6 Pro и M6 Max, а вместо этого быстро перейдет на поколение M7, которое получит специальные оптимизации...

4 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Э
    Эрик
    сегодня в 9:28

    Не пользовался техникой Apple до айфона, но кто нибудь скажите пожалуйста, раньше тоже так часто выходили обновления техники/линейки?

    Такое ощущение что прям очень часто, не успеваешь купить (даже если практически на релизе) и почти скоро выходит новый процессор. Понятное дело, твой от этого не станет сразу тормозить, но все равно как-то часто постоянно что-то выходит, особенно маков.

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  2. C
    Channel
    сегодня в 10:08

    А М8 в 2028

    2
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