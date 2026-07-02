MacBook Pro с процессором M6 выйдет в конце 2026 года, а версия M7 с редизайном в первой половине 2027

Авторитетный журналист Марк Гурман сообщил, что Apple планирует выпустить обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6 в конце 2026 года.

Разработка ноутбука завершилась несколько месяцев назад. При этом цикл M6 окажется необычно коротким. Apple не планирует выпускать версии M6 Pro и M6 Max, а вместо этого быстро перейдет на поколение M7, которое получит специальные оптимизации для задач, связанных с искусственным интеллектом.

MacBook Pro с M7 также должен получить обновленный дизайн. Он будет выполнен в том же стиле, что и будущие флагманские MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном. Такие ноутбуки могут стать тоньше нынешних моделей. [MacRumors]

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