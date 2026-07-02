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Apple планирует выпустить 10 млн складных iPhone Ultra и продавать их по цене $2500

Артём Баусов avatar |
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Apple планирует выпустить 10 млн складных iPhone Ultra и продавать их по цене $2500

Apple повысила план производства складного iPhone Ultra примерно до 10 млн устройств, о чем сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Кроме того, Apple рассчитывает выпустить еще около 70 млн iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В сумме объем заказов на новые модели второй половины 2026 года может достичь 80 млн устройств, а общий план производства iPhone за год — около 220 млн.

Некоторым поставщикам Apple уже сообщила о возможном увеличении заказов до 85 млн новых iPhone во второй половине 2026 года. Компания также попросила зарезервировать часть компонентов, используемых в линейке iPhone 17, для будущих iPhone 18 из-за дефицита комплектующих.

По прогнозу IDC, средняя цена iPhone Ultra составит $2500, а топовая версия с увеличенным объемом памяти может стоить до $3000. [9to5]

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Apple iPhone Новости
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iPhones.ru
Apple повысила план производства складного iPhone Ultra примерно до 10 млн устройств, о чем сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок. Кроме того, Apple рассчитывает выпустить еще около 70 млн iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В сумме объем заказов на новые модели второй половины 2026 года может достичь 80...

8 комментариев

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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. A
    Andrey
    сегодня в 10:14

    Возможно товар найдет своего купца, но на мой взгляд, на рынке нет большого запроса на раскладушки, как пилотный проект, пойдет.

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    Numan Adjar
    Numan Adjar сегодня в 12:17

    Мамонтов на миллион лет еще хватит 🤣

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    tamtam
    tamtam сегодня в 19:07

    Ну я очень жду, мне как раз хорошее сочетание. Так телефон, открыл планшет Mini, для встреч и всего в дороге. Но я точно не буду покупать первую версию, так как стилус скорее всего не добавят, плюс все болячки первой версии, ну и ценник. Для себя жду новый Air и надеюсь, что они наконец сделают Mini с тонкими рамками и пару лет буду смотреть на развитие. Но в целом мне надо )) ну и раскладушки сейчас стали тонкие, был бы на андроиде уже давно купил какой-нить самс. Он уже от обычного телефона не отличается, это не первые версии, которые как кирпич были по пропорциям. 

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