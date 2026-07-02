Apple планирует выпустить 10 млн складных iPhone Ultra и продавать их по цене $2500

Apple повысила план производства складного iPhone Ultra примерно до 10 млн устройств, о чем сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Кроме того, Apple рассчитывает выпустить еще около 70 млн iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В сумме объем заказов на новые модели второй половины 2026 года может достичь 80 млн устройств, а общий план производства iPhone за год — около 220 млн.

Некоторым поставщикам Apple уже сообщила о возможном увеличении заказов до 85 млн новых iPhone во второй половине 2026 года. Компания также попросила зарезервировать часть компонентов, используемых в линейке iPhone 17, для будущих iPhone 18 из-за дефицита комплектующих.

По прогнозу IDC, средняя цена iPhone Ultra составит $2500, а топовая версия с увеличенным объемом памяти может стоить до $3000. [9to5]

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