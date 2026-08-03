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Игры

Анонсирована игра Palworld Online для iOS и Android. Это мобильная версия популярной MMORPG

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:32
Анонсирована игра Palworld Online для iOS и Android. Это мобильная версия популярной MMORPG

Студия Garena раскрыла первые подробности мобильной версии Palworld.

По словам президента компании Терри Чжао, разработка ведется в тесном сотрудничестве с Pocketpair, чтобы сохранить ключевые особенности оригинальной игры и при этом адаптировать все механики для смартфонов.

Основатель и генеральный директор Pocketpair Такуро Мидзобэ заявил, что команда с нетерпением ждет релиза мобильной версии.

Разработчики обещают сохранить масштабный открытый мир, наполненный различными активностями, возможность совместного прохождения в мультиплеере, механики выживания и крафта. При этом игру полностью оптимизируют для мобильных устройств.

Palworld вышла из раннего доступа 10 июля вместе с обновлением 1.0, которое добавило большое количество нового контента. Релиз мобильной версии запланирован на 2026 год.

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Android iOS Игры Новости
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Студия Garena раскрыла первые подробности мобильной версии Palworld. По словам президента компании Терри Чжао, разработка ведется в тесном сотрудничестве с Pocketpair, чтобы сохранить ключевые особенности оригинальной игры и при этом адаптировать все механики для смартфонов. Основатель и генеральный директор Pocketpair Такуро Мидзобэ заявил, что команда с нетерпением ждет релиза мобильной версии. Разработчики обещают сохранить масштабный...

Сюда так и просится мощный комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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