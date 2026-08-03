Анонсирована игра Palworld Online для iOS и Android. Это мобильная версия популярной MMORPG

Студия Garena раскрыла первые подробности мобильной версии Palworld.

По словам президента компании Терри Чжао, разработка ведется в тесном сотрудничестве с Pocketpair, чтобы сохранить ключевые особенности оригинальной игры и при этом адаптировать все механики для смартфонов.

Основатель и генеральный директор Pocketpair Такуро Мидзобэ заявил, что команда с нетерпением ждет релиза мобильной версии.

Разработчики обещают сохранить масштабный открытый мир, наполненный различными активностями, возможность совместного прохождения в мультиплеере, механики выживания и крафта. При этом игру полностью оптимизируют для мобильных устройств.

Palworld вышла из раннего доступа 10 июля вместе с обновлением 1.0, которое добавило большое количество нового контента. Релиз мобильной версии запланирован на 2026 год.

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