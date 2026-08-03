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Мировой дефицит MacBook Air: Apple не справляется с поставками из-за ИИ-кризиса

Илья Сидоров avatar | сегодня в 8:59
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Мировой дефицит MacBook Air: Apple не справляется с поставками из-за ИИ-кризиса

Apple испытывает трудности с поставками MacBook Air, сообщает Bloomberg.

Если сейчас заказать ноутбук на официальном сайте, его доставят только через 2–6 недель. Наибольшие задержки наблюдаются у конфигураций с большим объёмом оперативной памяти.

В розничных магазинах поставки новых устройств ограничены как никогда, а запасов на складах не хватает.

Проблемы с отгрузками MacBook Air связаны с дефицитом памяти. Чтобы частично решить эту проблему, Apple готова закупать память у китайских поставщиков, но только для устройств, продаваемых в Китае. [Bloomberg]

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Mac MacBook MacBook Air Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple испытывает трудности с поставками MacBook Air, сообщает Bloomberg. Если сейчас заказать ноутбук на официальном сайте, его доставят только через 2–6 недель. Наибольшие задержки наблюдаются у конфигураций с большим объёмом оперативной памяти. В розничных магазинах поставки новых устройств ограничены как никогда, а запасов на складах не хватает. Проблемы с отгрузками MacBook Air связаны с дефицитом...

6 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:39

    Хотел себе модель с нормальной оперативкой взять, а теперь придется месяц ждать. Опять всё вечно в дефиците.

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