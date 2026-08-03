Мировой дефицит MacBook Air: Apple не справляется с поставками из-за ИИ-кризиса

Apple испытывает трудности с поставками MacBook Air, сообщает Bloomberg.

Если сейчас заказать ноутбук на официальном сайте, его доставят только через 2–6 недель. Наибольшие задержки наблюдаются у конфигураций с большим объёмом оперативной памяти.

В розничных магазинах поставки новых устройств ограничены как никогда, а запасов на складах не хватает.

Проблемы с отгрузками MacBook Air связаны с дефицитом памяти. Чтобы частично решить эту проблему, Apple готова закупать память у китайских поставщиков, но только для устройств, продаваемых в Китае. [Bloomberg]

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