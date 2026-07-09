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Apple тестирует китайскую память запрещенной CXMT, чтобы избежать нового повышения цен на устройства

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:17
Apple тестирует китайскую память запрещенной CXMT, чтобы избежать нового повышения цен на устройства

Apple начала тестировать оперативную память китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), сообщает Financial Times.

В частности, Apple проводит техническую проверку памяти. Обычно этот этап предшествует официальному включению нового поставщика в производственную цепочку.

Однако окончательного решения об использовании памяти CXMT компания ещё не приняла. Ситуация осложняется тем, что CXMT находится в чёрном списке Минобороны США. Государственным компаниям запрещено с ней работать, но на коммерческие организации это ограничение не распространяется. Тем не менее Apple хочет получить гарантии от властей США, что CXMT не будет внесена и в чёрный список Минторга. В таком случае Apple не сможет закупать её память.

Сейчас этот вопрос глава Apple Тим Кук обсуждает с правительством США. Он предложил разрешить использовать память CXMT для устройств, предназначенных для китайского рынка. Это позволило бы сохранить больше чипов Samsung, SK Hynix и Micron для продукции, продаваемой в остальных странах.

CXMT является четвёртым крупнейшим производителем памяти в мире, уступая по объёмам только Samsung, SK Hynix и Micron. Apple старается быстрее протестировать память CXMT, чтобы в случае одобрения США сразу начать её закупки и компенсировать нехватку ОЗУ. [Financial Times]

Apple железо Китай США Новости
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Apple начала тестировать оперативную память китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), сообщает Financial Times. В частности, Apple проводит техническую проверку памяти. Обычно этот этап предшествует официальному включению нового поставщика в производственную цепочку. Однако окончательного решения об использовании памяти CXMT компания ещё не приняла. Ситуация осложняется тем, что CXMT находится в чёрном списке Минобороны США. Государственным...

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