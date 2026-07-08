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macOS 28 не сможет открыть жесткие диски в формате Mac OS Extended (HFS+). Придется менять на APFS

Илья Сидоров avatar | сегодня в 21:28
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macOS 28 не сможет открыть жесткие диски в формате Mac OS Extended (HFS+). Придется менять на APFS

Apple заявила, что macOS 28 перестанет поддерживать зашифрованный формат Mac OS Extended (HFS+) для внешних жестких дисков. Это означает, что владельцы не смогут открыть их, посмотреть или сохранить файлы.

Пользователям необходимо отформатировать диски в другой формат, например, в APFS. Это тоже зашифрованный формат, который используется в macOS по умолчанию начиная с 2017 года, когда вышла macOS High Sierra.

Компания не назвала причину отказа от Mac OS Extended (HFS+). Вероятно, из-за того, что это устаревший формат (он появился в 1998 году), который как раз заменяет APFS.

Незашифрованные жесткие диски в Mac OS Extended (без HFS+) продолжат работать в macOS 28 и будущих версиях. [MacRumors].

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Apple macOS macOS 28 Новости
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iPhones.ru
Apple заявила, что macOS 28 перестанет поддерживать зашифрованный формат Mac OS Extended (HFS+) для внешних жестких дисков. Это означает, что владельцы не смогут открыть их, посмотреть или сохранить файлы. Пользователям необходимо отформатировать диски в другой формат, например, в APFS. Это тоже зашифрованный формат, который используется в macOS по умолчанию начиная с 2017 года, когда вышла...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Y
    Yury Golubinsky
    сегодня в 23:12

    Да, вы фигню тут написали. Перечитайте оригинальный текст внимательнее

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