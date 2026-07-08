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Apple официально вложит $30 млрд в Broadcom, чтобы выпустить более 15 млрд чипов в США

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:45
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Apple официально вложит $30 млрд в Broadcom, чтобы выпустить более 15 млрд чипов в США

Apple объявила о многолетнем партнерстве с Broadcom по разработке и производству фирменных чипов и беспроводных технологий.

Стоимость соглашения превысит $30 млрд. В рамках сделки Broadcom выпустит более 15 млрд чипов на территории США. Проект позволит создать сотни новых рабочих мест.

Broadcom также станет ключевым участником программы American Manufacturing Program, направленной на развитие американского производства. Компания инвестирует $1,5 млрд в расширение и модернизацию завода в городе Форт Коллинс. Там будут выпускать современные радиочастотные компоненты, включая фильтры FBAR, а также разрабатывать технологии беспроводной связи.

Тим Кук заявил, что новое соглашение ускорит развитие производства и инноваций в США. Компоненты, выпускаемые на предприятии в Колорадо, играют важную роль в обеспечении производительности и качества беспроводной связи устройств Apple.

Broadcom уже поставляет Apple радиочастотные компоненты, модули Wi-Fi и Bluetooth, а также другие сетевые микросхемы для iPhone, iPad, Mac и других устройств. [MacRumors]

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Apple Broadcom США Новости
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iPhones.ru
Apple объявила о многолетнем партнерстве с Broadcom по разработке и производству фирменных чипов и беспроводных технологий. Стоимость соглашения превысит $30 млрд. В рамках сделки Broadcom выпустит более 15 млрд чипов на территории США. Проект позволит создать сотни новых рабочих мест. Broadcom также станет ключевым участником программы American Manufacturing Program, направленной на развитие американского производства. Компания...

1 комментарий

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