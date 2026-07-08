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Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на ограничения

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:51
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Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на ограничения

Дневной охват YouTube в России продолжает расти, несмотря на действующие ограничения. По данным исследования ГК «Родная речь», с января по май 2026 года показатель увеличился на 4% и достиг 22,4 млн человек.

Яндекс Видео увеличил дневной охват на 7,5%, до 6,1 млн пользователей. Сервис не является отдельной платформой, а представляет собой поиск видео внутри Яндекса, где ролики ранжируются по общим принципам поисковой выдачи.

► В VK Видео средняя дневная аудитория без учета просмотров через встроенные плееры за первое полугодие 2026 года составила 42 млн человек.

► Дневной охват Rutube сократился на 13,6%, до 7,2 млн человек. В «Газпром-Медиа Холдинге» заявили, что такая оценка не отражает полную картину потребления видеоконтента, поскольку не учитывает просмотры через встроенные плееры.

Эксперты считают, что снижение охватов Rutube связано со стабилизацией аудитории и сложностями с привлечением пользовательского контента.

YouTube после замедления растет медленнее, чем раньше, однако пользователи продолжают пользоваться платформой.

Рост VK Видео и Яндекс Видео аналитики связывают с глубокой интеграцией в собственные экосистемы. Однако напрямую сравнивать аудиторию российских платформ и YouTube некорректно без учета различий в методике подсчета и сценариях потребления контента. [Коммерсантъ]

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Дневной охват YouTube в России продолжает расти, несмотря на действующие ограничения. По данным исследования ГК «Родная речь», с января по май 2026 года показатель увеличился на 4% и достиг 22,4 млн человек. ► Яндекс Видео увеличил дневной охват на 7,5%, до 6,1 млн пользователей. Сервис не является отдельной платформой, а представляет собой поиск видео внутри...

7 комментариев

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Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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  1. DmitrySt avatar
    DmitrySt сегодня в 9:44

    … эмбедированные плееры… Что у вас с головойjQuery112406530725304270499_1783493050484? Почему не написать “встроенные” ? С ума посходили!

    7
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  2. LordFappington avatar
    LordFappington сегодня в 10:02

    Как они отслеживают рост аудитории Ютюб в России, если технически растет аудитория Германии, Люксембурга и прочих Нидерландов?🤔

    12
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