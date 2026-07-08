Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на ограничения

Дневной охват YouTube в России продолжает расти, несмотря на действующие ограничения. По данным исследования ГК «Родная речь», с января по май 2026 года показатель увеличился на 4% и достиг 22,4 млн человек.

► Яндекс Видео увеличил дневной охват на 7,5%, до 6,1 млн пользователей. Сервис не является отдельной платформой, а представляет собой поиск видео внутри Яндекса, где ролики ранжируются по общим принципам поисковой выдачи.

► В VK Видео средняя дневная аудитория без учета просмотров через встроенные плееры за первое полугодие 2026 года составила 42 млн человек.

► Дневной охват Rutube сократился на 13,6%, до 7,2 млн человек. В «Газпром-Медиа Холдинге» заявили, что такая оценка не отражает полную картину потребления видеоконтента, поскольку не учитывает просмотры через встроенные плееры.

Эксперты считают, что снижение охватов Rutube связано со стабилизацией аудитории и сложностями с привлечением пользовательского контента.

YouTube после замедления растет медленнее, чем раньше, однако пользователи продолжают пользоваться платформой.

Рост VK Видео и Яндекс Видео аналитики связывают с глубокой интеграцией в собственные экосистемы. Однако напрямую сравнивать аудиторию российских платформ и YouTube некорректно без учета различий в методике подсчета и сценариях потребления контента. [Коммерсантъ]

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